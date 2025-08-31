PSG : Luis Enrique réagit au triplé sensationnel de Neves et croise les doigts pour Dembélé

Après la large victoire du PSG contre le TFC, Luis Enrique a livré sa réaction en conférence de presse.

Samedi soir, le PSG a signé une victoire éclatante à Toulouse (3-6), grâce notamment au premier triplé de João Neves et à deux penalties transformés par Ousmane Dembélé. Malgré une fin de match plus brouillonne avec deux buts encaissés, le coach parisien Luis Enrique s’est montré satisfait en conférence de presse.

« C’est la première fois qu’il fait ça avec nous »

Il a d’abord insisté sur l’ambiance : « L’ambiance dans le stade était incroyable. Une très belle ambiance, très positive. On gagnait 6-1 et les supporters chantaient encore pour Toulouse. On a contrôlé le match contre un adversaire qui a voulu attaquer. On a été très bien. La fin du match, c’est dommage mais l’adversaire a de la qualité. Cela ressemble davantage à un match de présaison qu’à un match normal. On a bien fait le boulot. »

Interrogé sur João Neves, son jeune milieu portugais auteur d’un triplé dont deux retournés acrobatiques, il a reconnu une étape marquante : « C’est la première fois qu’il fait ça avec nous et dans sa carrière aussi je crois. Ce n’est pas seulement ses trois buts mais la manière. J’espère qu’il va prendre en confiance et prendre conscience qu’il peut encore plus marquer. Il est très jeune (20 ans). Ce n’est pas commun. João a cette qualité de buteur que l’on voit aux entraînements. »

Des nouvelles de Dembélé

Concernant Ousmane Dembélé, sorti sur blessure, l’entraîneur s’est montré prudent : « Je ne peux rien dire. Il faut que je parle avec lui. J’espère qu’il n’aura rien. »

Enfin, il a tenu à souligner l’évolution de son gardien Lucas Chevalier, qui a stoppé deux penaltys : « Les joueurs du PSG ont des qualités. Ces trois dernières semaines, en termes de caractère et de personnalité, j’ai vu de très belles choses le concernant. Ce n’est pas facile d’être gardien du PSG. Il montre ses qualités à chaque instant. Il était énervé après le match parce qu’aucun gardien n’aime encaisser trois buts. Je suis très content de ses performances et de son caractère. Il va nous aider sur la durée. »

Tous propos rapportés par Le Parisien.