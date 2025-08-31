João Neves a expliqué son triplé sensationnel face à Toulouse, et notamment ses deux retournés acrobatiques.

Samedi soir, sur la pelouse du TFC, João Neves a signé une prestation XXL. En effet, l’international portugais a signé le premier triplé de sa carrière, dont deux magnifiques retournés et une frappe en pleine lucarne. « Je suis très content pour ce triplé mais comme je dis toujours, la victoire est plus importante que les buts. C’est mon premier triplé, je vais m’en rappeler pour toujours », a-t-il confié.

Neves et les retournés… à la plage

Pour se justifier de ces deux retournés totalement incroyable, Neves a livré une anecdote tout simplement géniale au micro de Ligue 1+ : « c’est quelque chose que j’adore faire à l’entrainement, je le fais aussi à la plage. J’aime ce genre de gestes acrobatiques, et si je peux le faire à l’entraînement, pourquoi je ne pourrais pas le reproduire en match ? Mais le plus important était la victoire, on a fait un très bon match, même si c’était un peu fou à la fin avec les 2 buts encaissés. »