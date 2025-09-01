FC Barcelone Mercato : une recrue surprise dans les valises de Bardghji ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Randal Kolo Muani file à Tottenham après l’échec de la piste Juventus

Randal Kolo Muani file à Tottenham après l’échec de la piste Juventus
Louis Chrestian
1 septembre 2025

L’attaquant français va bel et bien quitter le Paris Saint-Germain. Un accord vient d’être trouvé avec Tottenham pour un prêt assorti d’une option d’achat non obligatoire. Le PSG valide ainsi la proposition des Spurs, tandis que le joueur, en quête d’un nouveau souffle, avait clairement affiché sa volonté de rejoindre Londres.

Un feuilleton marqué par l’échec de la Juventus

Il y a quelques jours, la Juventus Turin semblait tenir la corde. Des discussions avancées avaient eu lieu entre les Bianconeri et Paris, avec l’idée d’un prêt payant. Mais les négociations se sont heurtées à des divergences financières et contractuelles, poussant la Vieille Dame à se retirer.
Ce contretemps a ouvert la porte à Tottenham, qui a su rapidement convaincre toutes les parties.

Un choix logique pour Kolo Muani

Peu utilisé et pas intégré dans le projet parisien, l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort cherchait un nouveau point de chute. Tottenham, en quête de profondeur offensive, lui offre un environnement idéal pour relancer sa carrière. Le joueur de 26 ans espère retrouver du temps de jeu et une dynamique positive, à la fois pour sa progression personnelle et en vue de l’équipe de France.

Le PSG se déleste, Tottenham se renforce

Pour le club parisien, ce prêt permet d’alléger son effectif et d’éviter une frustration supplémentaire dans le vestiaire. Côté Spurs, il s’agit d’un pari mesuré : tester Kolo Muani sans s’engager dans un achat automatique.
Un transfert qui relance un feuilleton où la Juventus avait échoué de peu, mais où Tottenham a su s’imposer avec rapidité et efficacité.

Ligue 1PSG
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

test
Compétitions...

test

Par Wladimir DELCROS
Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : une recrue surprise dans les valises de Bardghji ?

Par Bastien Aubert
Stade Rennais Mercato : Greenwood déçu que Quentin Merlin quitte l’OM
OM...

Stade Rennais Mercato : Greenwood déçu que Quentin Merlin quitte l’OM

Par Laurent Hess
Derek Cornelius (OM)
Mercato...

OM Mercato : Cornelius courtisé, une vente a rapporté un petit pactole pour recruter ! 

Par Bastien Aubert
La joie des joueurs du PSG après un but marqué contre l'Atlético Madrid au Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : le chouchou de Luis Enrique fait capoter l’arrivée de Rodrigo Mora 

Par Bastien Aubert
Le milieu du RC Lens Neil El Aynaoui célébrant l'un de ses buts face à l'AS Monaco.
Mercato...

RC Lens Mercato : Neil El Aynaoui pour 25 M€ à l’AS Roma, le juste prix ?

Par William Tertrin
Le président de l'OM, Pablo Longoria, et son directeur sportif, Medhi Benatia.
ASSE...

Les infos du jour : revirements à l’OM et au PSG, ventes en vue à l’ASSE, coup dur au FC Barcelone

Par Raphaël Nouet
Nathan Ngoy lors du match amical du Standard de Liège avec le RC Lens.
LOSC...

LOSC Mercato : c’est officiel pour Nathan Ngoy !

Par Raphaël Nouet
Dylan Batubinsika lors de son dernier match officiel avec l'ASSE contre Toulouse.
ASSE...

ASSE Mercato : nouvelle piste pour un Vert poussé vers la sortie

Par Raphaël Nouet
José Mourinho lors d'un match de championnat turc.
Ligue 1...

PSG : Mourinho donne le Ballon d’Or à un Parisien inattendu plutôt qu’à Yamal

Par Raphaël Nouet
La présidente de l'OL, Michele Kang, lors de la finale du Mondial des Clubs.
Ligue 1...

OL : Kang a finalisé un deal à plusieurs millions

Par Raphaël Nouet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Marc-André ter Stegen lors d'un match de la sélection allemande.
FC Barcelone...

FC Barcelone : ter Stegen prend une grande décision et impacte directement une recrue

Par Raphaël Nouet
Un journaliste de beIN tenant un micro orné du nom de la chaîne.
FC Nantes...

Droits TV : beIN fait planer une nouvelle menace sur le football français

Par Raphaël Nouet
Vitinha, lors de son dernier match sous le maillot de l'OM, face à Monaco.
Ligue 1...

OM : l’explication lunaire de Vitinha à son passage catastrophique à Marseille

Par Raphaël Nouet
Les présidents du FC Barcelone, Joan Laporta, et du PSG, Nasser al-Khelaïfi, au printemps 2021.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le Qatar fait la paix et signe un gros chèque

Par Raphaël Nouet
Le latéral du Betis Romain Perraud devrait s'engager avec le LOSC.
LOSC...

LOSC Mercato : les Dogues ont fait une double crasse à l’OM !

Par Raphaël Nouet
Lamine Diack lors du match amical entre le FC Nantes et Guingamp cet été.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un départ officialisé

Par Raphaël Nouet
Rodrygo sortant du banc pendant le match entre le Real Madrid et le PSG.
Mercato...

Real Madrid Mercato : Liverpool va lancer les hostilités pour Rodrygo !

Par Raphaël Nouet
La joie de Luis Enrique après la qualification du PSG aux dépens du Real Madrid au Mondial des Clubs.
Ligue 1...

PSG : Luis Enrique sacré meilleur entraîneur de la planète !

Par Raphaël Nouet
Gustavo Mantuan lors d'un match du Zénit Saint-Pétersbourg.
Mercato...

OM Mercato : un ex du PSG offre un autre Brésilien pour faire oublier Paixao

Par Raphaël Nouet
Mercato : l’OM joue gros et fonce sur Gus Mantuan pour oublier Weah ?
Ligue 1...

Mercato : l’OM joue gros et fonce sur Gus Mantuan pour oublier Weah ?

Par Wladimir DELCROS
Stade Rennais Mercato : les conditions du SRFC pour Kalimuendo dévoilées, deux nouveaux clubs à l’affût
Mercato...

Stade Rennais Mercato : les conditions du SRFC pour Kalimuendo dévoilées, deux nouveaux clubs à l’affût

Par Laurent Hess
Énorme rebondissement pour Alexander Isak : Newcastle sous le choc, Liverpool rêve d’un coup de maître
Premier League...

Énorme rebondissement pour Alexander Isak : Newcastle sous le choc, Liverpool rêve d’un coup de maître

Par Wladimir DELCROS

Vidéos

Plus de vidéos
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet
RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage
Mercato...

RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage

Par Fabien Chorlet
Marc-André ter Stegen, Ronald Araujo, Luis Diaz et Marcus Rashford animent le mercato estival du Barça
FC Barcelone...

FC Barcelone : notre Mercato idéal pour le Barça

Par Fabien Chorlet
OM Mercato : Fofana ou Paixão, qui serait le meilleur choix ?
Mercato...

OM Mercato : Fofana ou Paixão, qui serait le meilleur choix ?

Par Fabien Chorlet
ASSE : quelle suite de Mercato pour les Verts ?
ASSE...

ASSE : quelle suite de Mercato pour les Verts ?

Par Fabien Chorlet
OL Scouting : 8 pistes parfaites pour le Mercato low cost des Gones !
Ligue 1...

OL Scouting : 8 pistes parfaites pour le Mercato low cost des Gones !

Par Alexandre Corboz
Talkshow : l’OL en L1, les secrets du plan d’austérité de Michele Kang
Ligue 1...

Talkshow : l’OL en L1, les secrets du plan d’austérité de Michele Kang

Par Alexandre Corboz