L’attaquant français va bel et bien quitter le Paris Saint-Germain. Un accord vient d’être trouvé avec Tottenham pour un prêt assorti d’une option d’achat non obligatoire. Le PSG valide ainsi la proposition des Spurs, tandis que le joueur, en quête d’un nouveau souffle, avait clairement affiché sa volonté de rejoindre Londres.

Un feuilleton marqué par l’échec de la Juventus

Il y a quelques jours, la Juventus Turin semblait tenir la corde. Des discussions avancées avaient eu lieu entre les Bianconeri et Paris, avec l’idée d’un prêt payant. Mais les négociations se sont heurtées à des divergences financières et contractuelles, poussant la Vieille Dame à se retirer.

Ce contretemps a ouvert la porte à Tottenham, qui a su rapidement convaincre toutes les parties.

Un choix logique pour Kolo Muani

Peu utilisé et pas intégré dans le projet parisien, l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort cherchait un nouveau point de chute. Tottenham, en quête de profondeur offensive, lui offre un environnement idéal pour relancer sa carrière. Le joueur de 26 ans espère retrouver du temps de jeu et une dynamique positive, à la fois pour sa progression personnelle et en vue de l’équipe de France.

Le PSG se déleste, Tottenham se renforce

Pour le club parisien, ce prêt permet d’alléger son effectif et d’éviter une frustration supplémentaire dans le vestiaire. Côté Spurs, il s’agit d’un pari mesuré : tester Kolo Muani sans s’engager dans un achat automatique.

Un transfert qui relance un feuilleton où la Juventus avait échoué de peu, mais où Tottenham a su s’imposer avec rapidité et efficacité.