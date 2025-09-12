Dimanche, l’enfant du club reviendra au Parc des Princes pour un hommage très attendu après vingt ans de fidélité sans faille.

Un moment fort se prépare avant PSG – Lens

Le Parc s’apprête à vibrer pour Presnel Kimpembe : c’est ce dimanche, à l’occasion du choc contre Lens, que le défenseur central sera honoré devant ses supporters. Cette cérémonie marquera la fin d’une incroyable aventure parisienne, celle d’un joueur formé à la maison et devenu pilier des Rouge et Bleu avant de rejoindre le Qatar SC. L’émotion promet d’être intense pour cette rencontre pas comme les autres.

Vingt ans d’histoire et de fidélité

Arrivé au centre de formation en 2005, Kimpembe incarne la loyauté et la passion. Deux décennies durant lesquelles il a traversé les étapes une à une jusqu’à s’inscrire comme l’un des visages majeurs du club. Détermination, engagement, solidarité : il s’est imposé sur la durée comme un exemple de régularité à haut niveau, rareté dans un football moderne où la fidélité s’estompe.

Un palmarès digne des plus grands du PSG

Le parcours de Presnel Kimpembe au PSG, c’est 241 matchs officiels et 21 trophées collectionnés, dont 8 titres de champion de France. Présent à tous les grands rendez-vous, il a participé à écrire les plus belles pages de la période récente du club, portant haut les couleurs parisiennes.

Un message fort à la famille parisienne

À l’approche de son hommage, Kimpembe s’est adressé avec émotion aux supporters du PSG. Il a tenu à rappeler sa fierté d’avoir défendu ce blason aussi longtemps et l’importance de la ferveur du peuple parisien à ses yeux : « Une nouvelle page va s’écrire, une autre se tourne. Je pars avec la tête pleine d’images et la satisfaction d’avoir tout donné pour ce club. Merci de m’avoir soutenu tout au long de cette aventure. »

Dernière danse à Paris : une empreinte indélébile

Ce dimanche, le Parc des Princes ne dira pas simplement au revoir à un joueur, mais à un symbole de fidélité et d’exemplarité. Pour Kimpembe, cette soirée marquera la fin d’un cycle, mais son héritage restera gravé, dans le vestiaire et dans l’histoire du club. Les supporters, eux, n’oublieront pas celui qui a tant incarné leur passion sur le terrain.