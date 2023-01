Pogba à l'origine des déboires d'Angers, Nice scrute à Reims, Ounahi pas encore à Naples

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

SCO d'Angers : l'affaire Pogba à l'origine de l'enquête visant le club

Mardi, les locaux du centre d'entraînement du SCO d'Angers ont été perquisitionnés par la police judiciaire. Le directeur de la communication du club, Mohamed Sifaoui, a expliqué dans Ouest-France pourquoi. « C'est une enquête d'envergure, qui concerne plusieurs dizaines de personnes. Ce sont des histoires de transfert, d'agents de joueurs, réels ou auto-proclamés. Un certain nombre de personnes se seraient rendues coupables de malversations financières. Deux personnes passées par le club sont poursuivies, mais présumées innocentes. L'ancien directeur juridique du club (Valentin Harribey, mis à pied en novembre) serait mêlé, à titre personnel, à cette enquête mais je n'en sais pas plus. Une personne de notre cellule de recrutement (Jalal Benalla), qui a démissionné avant même la fin de sa période d'essai le 1er décembre pour des raisons personnelles, est également concernée. »

« C'est une enquête qui a été lancée suite à des faits qui remontent à 2017. L'affaire Pogba a été l'élément déclencheur. Plusieurs clubs ont été perquisitionnés depuis le début de l'enquête. Des 47 personnes sur lesquelles la police enquête, nous ne sommes en rapport qu'avec deux. Peut-être que le club n'a pas su communiquer. Moi, je suis là pour dire les choses, a fortiori quand on n'a rien à se reprocher. C'est une montagne qui accouche d'une souris. Nous n'avons rien à nous reprocher, on vous le dit droit dans les yeux. »

Par ailleurs, le journaliste spécialisé dans les transferts Ignazio Genuardi a affirmé qu'Azzedine Ounahi était encore loin d'avoir signé au Napoli : "Pour l’instant, il n’y a pas de confirmation concernant un éventuel accord pour le transfert de l’Angevin Ounahi à Naples (qui le prêterait directement au SCO). Comme indiqué précédemment, le club du président De Laurentiis a proposé 15 M€ + des bonus. Insuffisant".

AS Monaco : Nübel ne retournera pas au Bayern Munich

La fin du feuilleton du gardien du Bayern Munich est proche. Sky Sport Allemagne a annoncé hier soir que les Bavarois étaient quasiment d'accord avec le Suisse Yann Sommer, en fin de contrat à Mönchengladbach en juin. La priorité était de faire revenir de son prêt Alexander Nübel mais l'AS Monaco a refusé. Les champions d'Allemagne se sont donc rabattus sur le Suisse des Poulains.

OL : Umtiti victime d'insultes racistes avec Lecce

Mercredi, Lecce a dominé la Lazio Rome (2-1) dans son stade de Via del Mare. Une victoire ternie par les chants racistes des supporters biancocelesti à l'encontre de deux joueurs de couleur de Lecce, dont Samuel Umtiti. L'arbitre a fait suspendre la partie le temps que les chants cessent. Un coéquipier assure que l'ancien Lyonnais et Barcelonais voulait reprendre le jeu immédiatement, histoire de ne pas donner d'importance aux racistes. Autant dire qu'à la fin de la partie, les joueurs de Lecce et leurs supporters étaient particulièrement joyeux !

ESTAC : contrat résilié pour Mutombo

Arrivé en provenance d'Orléans à l'été 2020, le défenseur central Gabriel Mutombo n'a quasiment jamais évolué en équipe première de Troyes, se contentant d'apparitions avec la réserve. Mais ça, c'était avant. L'ESTAC a annoncé hier mercredi que le contrat du joueur de 26 ans avait été résilié.