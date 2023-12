ASSE : coup de théâtre pour le futur coach, deux nouveaux favoris se dégagent !

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Ça bouge à l’ASSE. Débarqué après la cinquième défaite d’affilée des Verts mardi en Ligue 2, Laurent Batlles suivra de loin les premiers pas de Laurent Huard sur le banc samedi contre Nîmes au 8e tour de la Coupe de France. En attendant, la succession de ce dernier se prépare en coulisses.

Selon L’Équipe, les pistes menant à Frédéric Antonetti et Thierry Laurey se sont compliquées pour laisser place à deux favoris : Olivier Dall’Oglio et Stéphane Moulin. La première option apparaît plus consensuelle. Homme de la montée de Dijon en L1 en 2017, le Cévenol a déjà travaillé pendant dix ans avec Benjamin Guy, préparateur physique des Verts depuis le 1er décembre 2022.

Moulin ou Dallo'Oglio en pole ?

Son profil d’homme de projet et posé plairait également à Roland Romeyer. De son côté, l’entourage de Bernard Caïazzo préfèrerait Moulin. L’ancien Angevin et Caennais possède également l’expérience requise pour gérer la situation et enclencher le redressement des Verts. Qui sera l’heureux élu ?

