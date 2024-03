ASSE : Dall’Oglio change tout, les Verts font des mystères avant Auxerre...

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Changement de programme à l’ASSE ! Le site officiel du club forézien annonce que l’entraînement prévu ce jeudi matin et initialement ouvert au public, se déroulera finalement à huis clos. « L'ASSE présente ses excuses pour cette modification tardive », peut-on lire chez nos confrères stéphanois.

Des mystères avant l'AJ Auxerre ?

Si l’ASSE n’en dit pas plus sur ce changement de programme de dernière minute, on peut penser qu’Olivier Dall’Oglio a envie d’en faire voir le moins possible à ses futurs adversaires à deux jours du choc contre l’AJ Auxerre (15h).

⚠️ Attention, changement de programme ! L'entraînement prévu jeudi matin et initialement ouvert au public, se déroulera finalement à huis clos.



Toutes nos excuses pour cette modification d'emploi du temps ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 5, 2024

