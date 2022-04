ASSE : Dupraz justifie un choix controversé

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Depuis que Pascal Dupraz est arrivé sur le banc de l'ASSE, Miguel Trauco joue très peu. Titulaire auposte de milieu gauche lors du premier match de l'ère Dupraz contre Nantes (0-1), le 22 décembre dernier, l'international péruvien avait été remplacé à la mi-temps. Et depuis, on ne l'a revu que lors des deux dernières journées, avec deux entrées en jeu à Lorient (2-6) et face à Brest (2-1). Timothée Kolodziejczak lui était préféré jusque-là au poste de piston gauche, et c'est Gabriel Siva qui a remplacé Kolo samedi contre Brest.

Un choix que Dupraz a expliqué, en faisant l'éloge du Brésilien comme du Péruvien... « On a fait un match de gladiateurs. Silva a été magistral de courage, Miguel Trauco aussi. Miguel n'a pas beaucoup joué parce qu'il part souvent en sélection. Quand il rentre le vendredi et qu'on joue le samedi, ce n'est pas évident. Mais c'est sans doute le meilleur piston de l'effectif, je le sais. » De là à imaginer Trauco titulaire mercredi à Bordeaux, Silva pouvant basculer à droite où Sada Thioub semble avoir besoin de souffler...

📊 L’#ASSE a concédé 21 fois l’ouverture du score cette saison. Bilan : 6 nuls, 11 défaites et surtout 4 victoires. Seul le PSG fait mieux en L1 (6V).



Via @Ligue1UberEats pic.twitter.com/aLjxOzCFAG — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) April 17, 2022

