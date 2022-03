ASSE : l'avenir de Trauco et Neyou fait débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Je suis plutôt pour

« Les résultats donnent raison à Pascal Dupraz. Avec lui, l'ASSE a déjà pris plus de points qu'avec Puel. Sa moyenne de point par match est même deux fois supérieure ! Pour autant, j'estime que Trauco et Neyou ne seraient pas de trop pour terminer la saison, et que tous deux ont leur place dans le groupe, à minima. En effet, je ne pense pas que Silva soit meilleur que Trauco, et que Diousse soit meilleur que Neyou... Après, tout dépend de quel Neyou nous parlons. Si c'est celui qui avait épaté en finale de Coupe de France contre Paris (0-1), alors il doit être titulaire. Tous les jours. Mais si c'est le Neyou de ces derniers mois, pour ne pas dire le Neyou de cette dernière année... Quant à Trauco, j'aime bien ce joueur. Je trouve qu'il s'entend bien avec Bouanga sur son côté gauche. Mais ce n'est pas un joueur pour évoluer dans une défense à cinq. Il n'aime pas ça, il me l'avait confié. Cependant, je note que c'est en évoluant à quatre derrière que l'ASSE a trouvé la faille contre Metz (1-0), comme elle l'avait fait contre Montpellier (3-1)... Pour conclure, quel que soit le système, j'aimerais revoir Trauco, dont j'apprécie la grinta et les qualités de contre-attaquant. Et j'aimerais revoir Neyou aussi, mais celui du Stade de France ! »

Laurent HESS





Pas dans l'immédiat

« Si les absents n'ont pas toujours tort contrairement à la vieille rengaine, concernant Miguel Trauco et Yvann Neyou je pense malheureusement que c'est le cas. Le premier a été souvent indisponible et assez peu performant défensivement, le second est parti à la CAN après un début de saison très décevant. Point commun des deux hommes : ils font partie des grands perdants de l'arrivée de Pascal Dupraz et ont, en plus, perdu avec la réserve le week-end dernier.

Aujourd'hui, grâce à l'arrivée de ses « 7 mercenaires », l'ASSE dispose d'un effectif beaucoup plus fourni. Effectif qui permet à Timothée Kolodziejczak de quitter l'axe pour le poste de piston gauche où ses performances vont en s'améliorant match après match. Dommage pour le Péruvien. Concernant le cœur de jeu où le Camerounais était le premier nom couché sur la feuille de match par Claude Puel, il souffre autant de la refonte tactique que des bonnes performances de Mahdi Camara ou encore Lucas Gourna-Douath.

Je ne suis pas un adepte du « changer pour changer » aujourd'hui. Surtout que Saint-Etienne a ses meilleurs résultats depuis deux ans sans eux (4 victoires, 1 nul, 1 défaite sur les 6 derniers matchs). Dans la course au maintien, seuls les points comptent, pas les considérations individuelles. Malheureusement pour Trauco, je pense qu'il a déjà joué ses dernières minutes en vert, lui dont le contrat arrive à expiration en juin. Concernant Neyou, sous contrat jusqu'en 2024, il faudra bien, tôt ou tard, envisager une solution en revanche... »

Alexandre CORBOZ