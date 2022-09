ASSE : Larqué défend un président et (re)charge l'autre

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts réussissent-ils leur mercato ?

C'est une habitude. Avec laquelle, de toute évidence, il ne transige pas. Jean-Michel Larqué, l'ancien milieu de terrain de la grande époque de l'ASSE, apprécie Roland Romeyer. Et beaucoup moins Bernard Caïazzo. Voilà pourquoi, à l'occasion d'un entretien accordé à La République des Pyrénées, en vue de la rencontre Pau-ASSE qui se déroulera lundi prochain, il a tenu à en remettre une couche.

Propos retranscrits par le site poteauxcarrés.

"On ne s’attendait pas à ce que l’ASSE soit reléguée jusqu’au dernier moment lors de ce dernier match contre Auxerre en barrage. C’est une grosse désillusion pour quelqu’un qui a participé à l’épopée des Verts, qui a fait la renommée de ce club. Mais ce sont les choses de la vie, les choses du football. Quand on se moque du football, le football vous le rappelle. L’ASSE a été un peu à l’abandon ces dernières années. Vous savez pourquoi ? J’ai dit en préambule que j’avais un co-président qui est mon ami, qui avait les mains dans le cambouis. Il se trouve qu’il y en a un autre qui était les deux pieds sur le frein et qui depuis deux ans et demi voire trois ans n’a pas mis les pieds à l’ASSE. C’est un club qui n’est pas dirigé, un club à l’abandon en subit les conséquences(...)Le dernier texto que j’ai reçu de Roland Romeyer me dit : « Je suis fatigué, je suis au bout, j’aimerais trouver un successeur. » Un successeur pour ses parts, or aujourd’hui Roland Romeyer n’a plus d’action au club, et ses parts représentent 25% par rapport aux 50% de Bernard Caïazzo. Rien, rien, rien n’est réglé ! Ces problèmes-là ont pourri les dernières saisons de l’ASSE au point d’avoir une répercussion sur le terrain et de voir aujourd’hui les Verts en Ligue 2."