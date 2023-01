ASSE - Mercato : sale période pour les anciens troyens !

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Jimmy GIRAUDON

« Jimmy Giraudon est un joueur aguerri à la Ligue 2 BKT. C'est important pour nous d'avoir des éléments qui soient rompus à ce championnat, qui connaissent sa dureté et l'humilité qu'il requiert. Je le connais bien et il sait ce que j'attends de lui. Il sera également un meneur d'hommes »... voilà ce que disait Laurent Batlles à l'arrivée de Jimmy Giraudon au début de l'été. C'était il y a six mois. Dans sa reconstruction, Batlles fondait de gros espoirs sur le défenseur central, champion de France avec l'ESTAC il y a deux ans. Mais l'ASSE était 20e de L2 avec la plus mauvaise défense de son championnat avant la Coupe du monde. Et l'ancien troyen, expulsé lors du dernier match contre Rodez, après avoir collectionné les avertissements, s'est logiquement retrouvé fragilisé. Depuis le début de l'année, il est cantonné au banc de touche. Et la défense verte n'a pas pris de but lors de ses deux derniers matches. Une solidité retrouvée qui ne plaide pas pour son retour dans l'équipe. Alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2024, son nom apparaît même dans la liste des joueurs que le club aimerait voir partir d'ici la fin du Mercato...

Lenny PINTOR

Laurent Batlles avait connu Lenny Pintor à Troyes. Il est allé le chercher à Lyon, où il n'avait disputé que 3 matches avec la réserve, la saison dernière, afin de tenter de le relancer. « Lenny c’est quelqu’un que j’ai connu pendant deux ans à Troyes. C’est un joueur qui a des qualités de vitesse, de crochet, qui est percutant, qui va vite et est à l’aise des deux pieds, expliquait alors Batlles. Bien sûr, il doit encore s’améliorer dans certains domaines mais c’est un joueur qui va nous apporter de la polyvalence et également de la rotation. Il m’a appelé parce qu’il voulait venir ici et c’est toujours important d’avoir des joueurs qui t’appellent pour être dans le projet. On cherche des joueurs qui ont faim et il a envie de prouver beaucoup de choses. » Mais six mois plus tard, Pintor est en échec. Il n'a inscrit qu'un but sous le maillot vert, sur penalty, à Pau, et n'était même pas dans le groupe pour le dernier déplacement à Niort. Un Flop. Au point que l'ASSE, comme pour Giraudon, sollicite ses réseaux pour tenter de lui trouver un nouveau point de chute.



Dylan CHAMBOST

« Dylan, je lui demande d'enrichir sa palette. Je veux qu'il soit plus tueur, c'était déjà le cas en jeunes et à Troyes. Il va falloir qu’il augmente à ce niveau-là. On a besoin de milieux de terrain qui marquent des buts, qui soient décisifs »... Laurent Batlles a décidé de donner une deuxième chanvce à Dylan Chabost à l'ASSE après l'avoir emmener à Troyes avec lui. Mais après une blessure au bras pendant la préparation et de bons débuts, le gaucher n'a pas eu l'apport escompté. Il ne compte qu'1 but et 2 passes décisives en 14 matches. Batlles a insisté avec lui, il l'a maintenu dans l'équipe, lui a même confié le brassard. Mais le Veauchois a fini par glisser vers le banc. Il n'a joué que 5 minutes contre Laval, et n'est pas entré à Niort. Sa situation s'est fragilisée. Et pas sûr qu'il retrouve facilement une place si l'ASSE continue de jouer en 4-4-2...

Anas NAMRI

A 21 ans, le jeune franco-marocain avait tapé dans l'oeil de Batlles alors qu'il évoluait avec la réserve troyenne. Venu faire un essai à l'ASSE l'été dernier, il a convaincu. Programmé pour la réserve, ses prestations ont incité Batlles à le lancer dans le grand bain à Amiens (1-0), et le petit latéral a signé des débuts victorieux en Picardie au poste de piston droit. Mais la suite a été beaucoup plus compliquée. Namri est apparu en grande difficulté lors des matches suivants. Buteur contre son camp contre Rodez (0-2), il n'est plus réapparu depuis une dernière prestation catastrophique à Annecy (1-2). Où ses limites ont été vraiment criantes. Difficile de l'imaginer se frayer à nouveau une place dans l'équipe, surtout avec l'arrivée de Dennis Appiah, et encore plus maintenant que Batlles semble décider à ne plus jouer avec des pistons...