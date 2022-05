ASSE : Miguel Trauco aura droit à son barrage

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Alors que la fin de saison approche, l’ASSE n’a pas encore la certitude d’être en Ligue 1 la saison prochaine. Les Verts n’ont plus leur destin entre leurs mains pour aller chercher la place de barragiste. Peu importe le résultat du match contre le FC Nantes, Miguel Trauco aura le droit à son barrage.

En effet, Miguel Trauco fait partie des 28 joueurs péruviens sélectionnés pour disputer le match de barrage d'accession à la Coupe du monde 2022, contre le vainqueur de la rencontre qui opposera les Emirats Arabes Unis à l'Australie.

D'ici-là, on espère tous que le latéral gauche stéphanois aura eu l'occasion de disputer un autre barrage. L'occasion de rappeler qu'il avait marqué un but et délivré une passe décisive il y a deux ans et demi lors de la dernière victoire des Verts à la Beaujoire. On remet ça ce soir ?

Adam Duarte

Rédacteur