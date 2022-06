ASSE : sanctions, vente du club... tout se joue aujourd'hui !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Pour Jean-François Soucasse, Samuel Rustem et Loïc Perrin, c'est une semaine-clé dans la réussite ou non de la prochaine saison des Verts. En milieu de semaine dernière, la direction de l'ASSE a réussi le premier de ses deux grands oraux du mois de juin, devant une Direction nationale de contrôle de gestion des clubs (DNCG) qui n'a pris aucune mesure à l'encontre du club ligérien. Un petit soulagement malgré la relégation en Ligue 2 et quand on voit le traitement des Girondins de Bordeaux (relégué en National 1 à titre conservatoire) mais pas vraiment une surprise par Saint-Etienne, qui avait déjà amorcé sa cure d'amaigrissement depuis deux ans.

Alors que le Mercato va s'accélérer cette semaine avec trois voire quatre ou cinq arrivées de joueurs libres, le gros de l'avenir des Verts se jouera ce jeudi dans le 16e arrondissement de Paris. Car oui, c'est plus qu'un match à trois points que l'AS Saint-Etienne va jouer en Commission de discipline pour répondre des graves incidents ayant émaillé le barrage retour face à l'AJ Auxerre fin mai. Parce que ses Ultras sont des récidivistes et que Geoffroy-Guichard a joué son match pour le maintien dans un stade qui était déjà dans un huis-clos partiel, les sanctions seront sans doute d'une lourdeur sans précédent.

La bataille du 23 juin sera décisive sur beaucoup de plans

Ce le sera d'autant plus que Vincent Labrune, le président de la LFP, a promis de « changer de braquet très fortement » pour « sortir les criminels des stades ». « C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de morts à Saint-Étienne lors du barrage d'accession contre Auxerre. Je ne veux pas connaître un décès dans un stade en tant que président. On veut être la Ligue du développement, pas la Ligue de la guerre dans les stades. J'en appelle à tous, à votre responsabilité. Il faut être courageux et mettre ces criminels où ils doivent être, pas dans les stades », a-t-il notamment appuyé dans des propos rapportés par L'Equipe en marge de sa prise de parole samedi lors de l'Assemblée générale de la FFF à Nice.

Malgré toute l'amitié qu'il porte à Bernard Caïazzo, qu'il avait conseillé durant la période où il n'était plus en poste à l'OM et pas encore au Conseil d'administration de la LFP, le boss de la Ligue - qui se sait sous pression avec les arrivées récentes d'Amazon Prime en diffuseur et du fond CVC en investisseur pour la société commerciale de la LFP - milite pour des tribunes pacifiées et il est évident que l'ASSE servira d'exemple... Et ce même si la commission présidée par Sébastien Deneux se veut indépendante.

Ce jeudi, l'AS Saint-Etienne n'y coupera pas : il y aura une forte amende pour le club, de nombreux huis-clos, potentiellement quelques points de retrait fermes ou avec sursis... Et une probable délocalisation des matchs des Verts à domicile pour une durée allant de quelques semaines à plusieurs mois. Le tout est de savoir à combien la note va chiffrer. Au-delà de la pénalisation sportive pour les joueurs et le staff de Laurent Batlles, cette décision peut aussi avoir une influence directe sur la vente du club, David Blitzer attendant la décision pour ajuster l'offre qu'il va déposer au cabinet KPMG... En fonction de l'impact de cette décision et du manque à gagner.

Une fois le match des avocats et des bureaucrates menés, il sera alors temps de se tourner vers le football et cette préparation d'avant-saison si importante. Une préparation qui débutera quatre jours plus tard, le lundi 27 juin, avec un groupe assez light en quantité en l'absence des fins de contrat, des fins de prêt et des internationaux mais qui verra l'apparition de quelques nouvelles têtes. En plus des jeunes que Laurent Batlles a choisi de convoquer pour tester leur évolution et voir s'ils pourront rendre quelques services...

