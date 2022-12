ASSE : une vieille connaissance des Verts de retour en janvier ?

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Le 10 janvier prochain, l'AS Saint-Etienne recevra Laval, à l'occasion de la 18e journée de Ligue 2. Lors de cette rencontre, les Verts pourront retrouver une tête bien connue. Celle de Pierrick Cros. Formé dans le Forez, le défenseur central français n'a pas joué la moindre minute en championnat depuis le début de la saison mais était titulaire samedi dernier lors du match amical entre Laval et Quevilly Rouen Métropole (1-1).

"Je prendrai ma chance si on me la donne"

Comme il l'a confié pour Ouest-France, l'ancien finaliste de la Coupe Gambardella 2011 avec les Verts espère qu'il affrontera son club formateur. "Je prendrai ma chance si on me la donne, c’est à moi de bien faire les choses maintenant. C’est plus facile de se montrer en amical qu’à l’entraînement. Cela fait du bien de jouer contre une Ligue 2, même si je ne me suis jamais arrêté. Sans la VAR, sur un match de championnat, on aurait perdu 2-1."

