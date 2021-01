ASSE – Mercato : la porte se referme pour Mostafa Mohamed, Cissé (Olympiakos) attendu

C'était sûr, c'était fait : ce mercredi soir, plusieurs médias ont annoncé l'arrivée imminente de Mostafa Mohamed à l'ASSE. Mais il n'en sera rien, sauf énième rebondissement... En effet, la légende égyptienne Khaled El-Ghandour a expliqué sur Zamalek TV que l'ASSE avait accepté de payer les 5 M€ en cash et accepté de donner 20% d'une future vente au géant cairote, plus divers bonus qui pouvaient faire grimper la facture jusqu'à 6 M€, mais que cette offre avait une fois de plus été rejetée.

Cissé (Olympiakos) devrait débarquer jeudi

Pourquoi ? A cause de l'intervention de Roland Romeyer sur une chaîne TV égyptienne (Al Nahar Channel) il y a quelques jours et l'absence d'excuses officielles de la part des Verts, mais aussi parce que Mohamed a refusé de s'entraîner ce mercredi pour forcer son départ dans le Forez plutôt qu'à Galatasaray. Une attitude qui a conduit Zamalek à stopper de manière définitive les négociations avec l'ASSE, toujours selon Khaled El-Ghandour. Quant aux négociations avec Galatasaray, elles ont été suspendues et Zamalek annonce même avoir rejeté la dernière offre du club turc. Mido, l'ancien joueur de l'OM, présentateur vedette sur Al Nahar Channel a glissé ce soir : « Mohamed n'ira pas à Saint-Etienne. C'est terminé. Mais il signera demain dans un club habitué à disputer les compétitions européennes, un club avec une belle histoire. »

De son côté, l'ASSE, elle, devrait enregistrer le prêt du défenseur sénégalais Pape Cissé (25 ans), actuellement à l'Olympiakos. L'ancien Ajaccien devrait être prêté avec option d'achat. Mardi, le club du Pirée a renforcé sa défense avec le retour au bercail de Sokratis (Arsenal). Plusieurs sources en provenance de Grèce nous ont confirmé que Cissé était en route pour Saint-Etienne. Il pourrait même débarquer dès demain.