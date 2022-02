ASSE - Mercato : révélations pas très glorieuses sur Sacko, Tisserand et Crivelli

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Que les sceptiques du mercato hivernal stéphanois détournent le regard de cette brève, de même que ceux qui n'aiment rien venu de Paris. Car les lignes qui vont suivre ont été publiées hier dans Le Parisien. Le quotidien régional a fait un point sur le marché des Verts en janvier et entre moqueries et révélations peu glorieuses, on peut dire que l'ASSE prend très cher...

Un problème fiscal pour Tisserand

On vous aura prévenu ! "Malgré une collection de portes claquées au nez, l'ASSE a quand même enregistré 7 renforts. Mais certains ce ces 7 mercenaires sont désormais dans le Forez presque par défaut. Au club, la dernière semaine, le profil type de la recrue idéale a été tracé ainsi : "Le bon joueur, c'est celui qui voudra venir. On ne peut pas être difficile." Deux heures avant la fin du mercato, le Malien Falaye Sacko a signé pour 6 mois alors qu'il ne connaît pas la L1, condition pourtant fixée par le club. Au départ, c'est Marcel Tisserand qui devait signer. Mais au moment de le faire, ses conseillers ont compris que le joueur ne pourrait pas bénéficier de l'impatriation, régime fiscal offrant des exonérations d'impôts aux Français qui ont passé plus de 5 ans à l'étranger."

"En attaque, Enzo Crivelli était au départ un plan C voire D. Blessé à un adducteur et pas exactement buteur patenté, il devrait être un attaquant de complément. Robert Beric et Bafé Gomis ont d'abord été appelés, sans succès. Puis la piste Loïc Rémy était de loin celle privilégiée par le staff technique. Il avait accepté de signer à condition d'être libéré de son contrat par le club turc Rizespor, qui a refusé."

