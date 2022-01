ASSE - Mercato : un monstre a signé, danger en vue avec Tisserand ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

La semaine passée, l'AS Saint-Etienne a officialisé l'arrivée d'Eliaquim Mangala, sans club depuis juin et la fin de son contrat à Valence. Le robuste défenseur central pourrait être rejoint d'ici lundi prochain par Marcel Tisserand, qui souhaite quitter Fenerbahçe. Le Progrès a demandé son avis à Josuha Guilavogui, formé à l'ASSE, qui a joué avec Mangala en équipe de France et avec Tisserand à Wolfsburg, où il évolue toujours. Il est dithyrambique pour les deux même s'il émet un léger bémol quant à leur association probable...

"Eliaquim possède une force mentale incroyable, il va tout mettre en œuvre pour arriver à son but. C’est un monstre physiquement qui s’entretient sans cesse. Il est très fort de la tête. Il a inscrit beaucoup de buts notamment avec Porto. C’est un leader. Je suis content qu’il arrive à Saint-Etienne. Il a un certain statut et saura conseiller les jeunes et les aider dans le replacement. Eliaquim Mangala, c’est un recrutement intelligent. Il va apporter également à l’entraînement. L'ASSE piste également Marcel Tisserand ? J’ai peur qu’avec cette association les Verts collectionnent les cartons (rires). Ils vont avoir la défense la plus dure de la L1."