ASSE – Mercato : Yvann Maçon tout proche d'un géant portugais ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Comme révélé en exclusivité sur notre site il y a quelques jours, l'ASSE avait reçu une première offre pour l'un de ses joueurs sous contrat (2025) et il s'agissait d'Yvann Maçon (latéral droit, 23 ans).

Jusqu'à présent, on ne savait pas quel club en était à l'origine mais, si l'on en croit la presse portugaise et plus précisément le Jornal de Noticias, il s'agit du FC Porto... Et l'ASSE l'a bel et bien acceptée.

Le média lusitanien affirme que le deal est proche de se conclure sans en donner le montant. Ce n'est pas la première fois que le nom de Maçon circule chez les Dragoes. Il y a un mois, A Bola avait déjà évoqué cette piste... qui avait été démentie par le FCP.

Yvann Maçon devrait s’engager sous peu avec le @FCPorto.



Pour rappel, le joueur est estimé à 4.5M€ par @TMfr_news. #ASSE



Via @JornalNoticlas pic.twitter.com/UBSuHbNpJJ — Sainté Inside (@SainteInside) June 23, 2022

Maçon (ASSE) vers le FC Porto Selon la presse portugaise, confirmant nos informations selon lesquelles il aurait reçu une offre en fin de semaine dernière, Yvann Maçon (23 ans) pourrait quitter l'ASSE pour le FC Porto. Un sacré rebond pour le latéral droit...

Alexandre Corboz

Rédacteur