« Cette victoire en quart de finale de Coupe du Monde face aux Anglais (2-1) fait énormément de bien. C'est une victoire qui a de la saveur. De par le scénario, avec le penalty manqué d'Harry Kane à 2-1, ça a encore plus de saveur. Pour les Bleus, c'était vraiment un match tendu. Beaucoup voyaient l'Angleterre un peu au dessus de nous de par leur profondeur de banc. La plus belle des réponses a été apportée sur le terrain, avec quelques prestations individuelles que j'ai envie de souligner.

Déjà, sans Hugo Lloris et ses prestations, l'équipe de France n'en serait pas là. On ne le dit pas assez mais Lloris fait encore une Coupe du Monde incroyable, avec une belle régularité. Match après match, Antoine Griezmann confirme qu'il est tout simplement le meilleur milieu de terrain de cette Coupe du Monde toutes équipes confondues. Et encore merci à Olivier Giroud, qui fait quasiment du 100% d'efficacité face aux Anglais pour nous donner cette victoire... J'avais envie de parler de ces trois-là même si la prestation collective est aussi à mettre en avant. Il y a eu une grosse solidarité.

« Encore une fois, les Anglais ont parlé avant le match et sont repartis avant nous »

Ce France – Angleterre fait d'autant plus de bien qu'on a vraiment du faire face à beaucoup de provocations et de chambrage avant le match. Les déclarations des uns et des autres, la campagne de pub du Sun devant la tour Eiffel, les Unes de la presse... Je m'étonne toujours de cette sur-confiance anglaise et de ces moqueries. Je m'étonne aussi de l'attitude risible des joueurs anglais qui pleuraient sur l'arbitrage à chaque duel. Comme s'ils n'avaient pas l'habitude que se faire casser les chevilles à tout va en Premier League et en Championship...

Les Anglais sont souvent les premiers à allumer les polémiques. On parle souvent du fair-play britannique mais c'est surtout quand leur équipe gagne. Encore une fois, les Anglais ont parlé avant le match et sont repartis avant nous. Et leur fameux Harry Kane, le « roi du monde » qui joue depuis 25 ans à Tottenham, ne les a pas porté au titre suprême. Oui l'Angleterre a une belle génération de jeunes joueurs mais quand on joue une Coupe du Monde avec Harry Maguire en défense, c'est quand même difficile d'aller au bout... Cette victoire va rabaisser un peu le caquet à certaines « grandes plumes anglaises » et ce n'est pas plus mal !

« La France est la cliente idéale pour faire sauter le verrou marocain »

Désormais pour l'équipe de France, ce sera le Maroc. Une affiche étonnante dans la mesure où on n'attendait pas les Lions de l'Atlas à ce niveau. Déjà, et comme Didier Deschamps l'a si bien dit après le « crunch » face aux Anglais, il faudra prendre ce Maroc au sérieux. Même si c'était une Belgique en crise, une Espagne loin d'être au top et un Portugal vieillissant à l'image de Cristiano Ronaldo, on ne bat pas ce genre d'équipes sans avoir beaucoup de talents. Le Maroc montre vraiment un gros mental et beaucoup de combattivité depuis le début de cette Coupe du Monde.

Maintenant, si Yacine Bounou fait de gros matchs dans les buts du Maroc, ce sera difficile pour eux face aux Bleus. Défensivement, les Marocains sont très handicapés par les blessures. Sur le papier, ils sont aussi en dessous de l'équipe de France. C'est fantastique d'être arrivé aussi loin, d'avoir su défendre aussi bien en ne prenant qu'un seul but jusqu'à présent mais ce sera quand même compliqué pour eux d'aller au bout. Loin de moi l'idée de rabaisser les performances du Maroc qui sont, quoi qu'il arrive, historiques, mais là c'est quand même le Champion du Monde en face... Il y a une limite à la fierté et au cœur. L'équipe de France est la cliente idéale, avec ses atouts offensifs, pour faire sauter ce verrou marocain ».