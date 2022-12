OL - L'oeil de Denis Balbir : « John Textor à Lyon, une bonne chose de faite »

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

« C'est désormais acté : il n'y a plus de frein et dans quelques jours John Textor deviendra le nouveau patron de l'OL. C'est une bonne chose de faite après de longs mois d'incertitudes et les montagnes russes de ces derniers jours ! Plus ça trainait et plus on avait des doutes sur l'Américain. Aujourd'hui, les choses sont à nouveau claires et la vente aura bien lieu avant le Mercato d'hiver 2023. Cela devrait permettre à l'OL de s'activer.

Si le dossier a dû offrir quelques nuits blanches à Jean-Michel Aulas, il me semblait étonnant que le président de l'OL affiche autant de patience à l'égard d'un potentiel repreneur sans avoir lui-même eu les garanties nécessaires... Que l'affaire aboutisse est une excellente chose pour Lyon qui va désormais pouvoir aller de l'avant. Maintenant il faut voir ce que l'investisseur américain va vouloir faire du club et par quels moyens il compte y parvenir. Les réunions à venir et les priorités annoncées seront forcément importantes. Va-t-on rester en l'état avec ce staff et ces joueurs ? L'ambition va-t-elle devenir démesurée ?

« L'OL a besoin d'un souffle nouveau à son projet »

Je pense que, vu sa carte de visite, Laurent Blanc est protégé d'un éventuel changement de coach. Maintenant, dans ce genre de rachat, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Normalement, John Textor s'est engagé à faire une transition en douceur en laissant Jean-Michel Aulas gérer les affaires courantes pour encore trois ans. Est-ce que ce sera effectivement le cas ? Ce qui est certain, c'est que l'OL a besoin d'un souffle nouveau à son projet. Après tant d'années à trouver des solutions et à s'en sortir par sa formation, le club lyonnais n'est jamais passé aussi proche de rentrer dans le rang.

Pour moi, la suite peut encore s'écrire avec Jean-Michel Aulas mais Lyon va quand même devoir trouver des solutions dans chaque ligne pour redresser la barre. Y compris en attaque où si Alexandre Lacazette marque des buts, il n'est pas l'homme providentiel attendu pour porter le secteur offensif. Après ce long dossier de rachat en coulisses, il faut désormais se remettre à penser au sportif à l'OL. Il en va de l'avenir du club dans le paysage footballistique français et européen. Le fait de se retrouver, pour une deuxième année consécutive, en situation de rater la qualification en Coupe d'Europe doit servir d'alerte.

« Le rachat de l'OL par Textor peut se passer mieux que beaucoup d'autres en France »

Est-ce qu'il y aura une « révolution John Textor » à l'OL ? Aujourd'hui, tout ce qui concerne le club et son actionnaire américain n'est que supposition. La logique voudrait que quand on investit dans un club aussi important que Lyon et sur de tels montants (800 M€) ce soit pour prendre des décisions fortes et rapides. J'espère quand même qu'il ne cassera pas tout ce qui a été bien fait dans la culture lyonnaise de ces 25-30 dernières années... Il y a quand même un héritage sur lequel travailler. Je pense que la présence de Jean-Michel Aulas est en soi un bon signal montrant qu'on veut faire les choses dans l'ordre. S'il y a évidemment des points à remettre à plat et des priorités à cibler, la reprise du club par John Textor peut mieux se passer que beaucoup d'autres en France. En tout cas, je leur souhaite vraiment de ne pas vivre ce qu'a vécu Bordeaux, Sochaux ou encore Auxerre ».