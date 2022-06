FC Barcelone, PSG - Mercato : Suarez sondé par les Blaugrana en pensant à Messi ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Sacrée information que vient de dévoiler le quotidien espagnol Sport : le FC Barcelone aurait contacté Luis Suarez pour savoir si un retour l'intéressait, sachant que l'attaquant uruguayen n'a pas prolongé à l'Atlético Madrid. L'idée serait de le garder sous le coude en cas d'échec des négociations avec le Bayern Munich pour Robert Lewandowski. Le joueur de 35 ans serait invité à patienter jusqu'à la fin août, lui qui est courtisé par le FC Séville, Villarreal et River Plate (même s'il a dit vouloir rester en Europe).

Le Canibale acceptera-t-il de jouer les roues de secours et d'attendre jusqu'à la dernière minute pour retrouver une ville et un club qu'il adore ? On ne peut en tout cas s'empêcher de faire le lien entre cette piste et la déclaration de Joan Laporta la semaine passée, qui assurait que Lionel Messi méritait de sortir par la grande porte au FCB. Faire revenir le grand ami de l'Argentin serait un point positif avant des négociations à l'été 2023, quand son contrat avec le PSG sera arrivé à son terme...

