FC Nantes - Mercato : ciblé par le FCN, Valbuena se lâche totalement sur Deschamps !

Cible du FC Nantes au mercato, Mathieu Valbuena (38 ans) ne veut pas encore raccrocher les crampons. Comme il l’a récemment expliqué, le milieu offensif de l’Olympiakos se sent encore de poursuivre sa carrière et attend d’y voir plus clair en 2023.

En attendant de se pencher sur son futur personnel, Valbuena a évoqué les causeries de Didier Deschamps lorsqu’il était encore un joueur de l’équipe de France. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elles étaient musclées ! Notamment avant l’un des plus incroyables renversements de situation de l'histoire des Bleus contre l’Ukraine, une victoire 3-0 (défaite 0-2 à l’aller) qui permet à la France d’arracher sa qualification pour le Mondial 2014.

« Je suis sorti de là, j’étais un animal, je voulais tout défoncer, a-t-il affirmé au micro de RMC Sport. Cela a donné beaucoup de force et de détermination à tout le groupe. Il a toujours su insuffler ça à ses équipes. Deschamps dans ses causeries, il va parler un peu de tactique mais il ne va pas s’attarder sur le sujet, il va surtout parler des familles, de l’humain, il va nous faire partager ses expériences de joueur et d’entraîneur. Il te donne des frissons. Tu sors de cette causerie, tu te dis 'wahou'. »