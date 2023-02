FC Nantes : Sisssoko n’est pas là pour regarder la Juventus jouer !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Les chocs européens ? Moussa Sisssoko en a l’habitude ! Arrivé cet été au FC Nantes, l’international français a l’habitude de participer à de belles affiches lui qui a évolué à Tottenham. Avant d’affronter la Juventus de Turin ce jeudi en 8e de finale de la Ligue Europa, le milieu de terrain des Canaris n’a pas caché son ambition.

« Très motivé, il y a beaucoup d'excitation. On sait que ce n'est pas un match comme les autres. Pour quasi-tout le groupe, ce sera une première, face à une telle équipe. Ce match, il va falloir le jouer pour le gagner, pas pour regarder cette équipe de la Juve. C'est quelque chose d'excitant de se retrouver là, ça veut dire qu'il y a quelque chose de grand qui arrive. », a d’abord confié Moussa Sisssoko.

« Depuis plusieurs semaines, tous les joueurs, tout le peuple nantais, toute la ville attendent ce match avec impatience. J'ai l'habitude, mais on ne s'en lasse pas. Comme joueur, on rêve de disputer les plus gros matches. Un match comme j'en rêvais quand j'étais petit. Nous sommes confiants, depuis le début de cette année, après la Coupe du monde, on a vu un grand changement, il va falloir continuer sur cette dynamique. », a expliqué le Français de 33 ans dans des propos rapportés par l’Equipe.