FC Nantes : une influence sulfureuse derrière le choix Raymond Domenech ?

Si les supporters du FC Nantes expriment déjà leur mécontentement envers Waldemar Kita depuis quelques semaines, celui-ci atteint désormais son paroxysme avec la nomination de Raymond Domenech sur le banc des Canaris. Désabusé, les fans du club ont même créé un hashtag #DomenechNotWelcome très en vue ces dernières heures.

Du côté des observateurs avisés du club, on ne se prive pas de lâcher quelques tacles bien sentis sur la gestion du FC Nantes. Emmanuel Merceron, insider bien informé sur les coulisses du club, est en première ligne sur le sujet. Alors que Waldemar Kita a prouvé avec le choix Domenech un sens inégalé du buzz, Merceron met également en avant l'influence qui a poussé Kita à opter pour l'entraîneur français le plus critiqué.

L'influence de Favard sur Kita ne rassure pas

Selon lui, derrière le choix Raymond Domenech se cache en effet un certain Gilles Favard. Déjà conseiller de Waldemar Kita par le passé, Favard semble donc retrouver de l'influence au sein du club. Et du côté des supporters, voir une personne condamnée par la justice dans le passé, et aujourd'hui chroniqueur particulièrement clivant inspirer le patron du FC Nantes n'a rien de très rassurant...