FC Nantes - Mercato : avant son départ, Girotto a rendu un énième service aux Canaris

Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Ce n'était pas prévu. Ce qui, forcément, a rendu son départ encore plus douloureux. Au FC Nantes depuis des lustres (6 ans), le Brésilien Andreï Girotto a donc choisi de s'envoler en direction de l'Arabie saoudite pour y relier un ultime pari. Un bon contrat, certes, mais un sentiment due grand vide chez les Canaris, eux qui vont une fois encore tenter d'assurer un bon maintien cette saison.

Club familial

A peine arrivé à Nantes, Douglas Augusto a d'ailleurs souligné l'importance de son compatriote au moment d'effectuer son choix. Car si Girotto n'était pas intervenu, Douglas ne se serait peut-être pas engagé. "Je connaissais un peu de choses sur le FC Nantes, notamment qu’il s’agissait d’un grand club du championnat de France. Quand la proposition a été faite, je me suis un peu mieux renseigné auprès d’Andrei Girotto. Il m’a parlé d’un club familial, de la ville. Et puis j’ai en effet été très bien accueilli par le coach à mon arrivée, les joueurs aussi. Tout s’est très bien passé et je suis content de la façon dont j’ai été reçu."

