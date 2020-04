Les infos du jour : la LFP table sur une reprise le 17 juin, les Ultras se liguent contre le huis-clos

true

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce lundi 13 avril.

La grosse info : les Ultras contre une reprise prématurée et à huis clos

45 groupes de supporters ultras, à l’instar de ceux du PSG, du FC Nantes où de l’ASSE, ont signé un communiqué pour s’opposer à une reprise de la L1 et L2 prématurée et à huis clos, alors que la LFP table sur un retour de la L1 et de la L2 en juin.

