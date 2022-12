Real Madrid, FC Barcelone, PSG - Mercato : le père d’Haaland lâche une bombe sur son avenir

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Courtisé par les plus grands européens dont le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore le Paris Saint-Germain, Erling Haaland a décidé de rejoindre Manchester City l'été dernier. Mais alors que son fils s'est engagé jusqu'en juin 2027 avec les Citizens, Alf-Inge Haaland a lâché une bombe sur l'avenir de son fils, estimant qu'il ne passera pas plus de trois saisons en Premier League.

Podcast Men's Up Life

"Il veut prouver qu'il peut gagner dans n'importe quel championnat"

"Il pourrait rester à City pendant 15 ans parce qu'il l'aime beaucoup et que c'est un grand club, mais j'ai l'impression qu'il veut prouver qu'il peut gagner dans n'importe quel championnat. En Allemagne, il a déjà passé deux ans et demi et il pourrait le faire comme ça à l'avenir. Passer trois ans en Premier League puis aller en Italie, en Espagne ou en France. Rien n'a été décidé mais c'est une possibilité parce qu'il est capable d'être un gagnant dans n'importe quelle équipe", a-t-il expliqué dans une interview accordée à France Football.

Pour résumer Dans une interview accordée à France Football, le père d'Erling Haaland, Alf-Inge Haaland, a annoncé que l'intention de son fils était de tenter autant d'expériences que possible lors de sa carrière.

Fabien Chorlet

Rédacteur