ASSE INFO BUT! - Mercato : Fofana à Leicester, c’est chaud entre Puel et les dirigeants

Wesley Fofana est devenu le sujet le plus chaud du mercato de l’ASSE. Sans compter les cas de joueurs sur lesquels Claude Puel ne compte pas cette saison, le défenseur central pourrait mettre les voiles d’ici au 5 octobre ! But! est en effet en mesure de confirmer que Leicester a bien fait une offre récente pour s’attacher ses services dès cet été.

Celle-ci est comprise entre 25 et 30 millions d’euros et supérieure à celle formulée par l’AC Milan (18 M€), où Fofana avait visité les installations cet hiver. À ce jour, et même si le stoppeur de 19 ans se sent bien à Saint-Étienne, l’intérêt des Foxes le fait réfléchir car il voit son avenir en Angleterre (plutôt qu’en Italie).

Puel met son veto

Problème : Claude Puel a mis son veto au départ de Fofana cet été. Une solution intermédiaire - validée par l’ASSE et Leicester - serait de faire signer le joueur chez le club anglais avec un prêt automatique cette saison, à l’instar de l’opération réussie avec William Saliba à Arsenal. Là aussi, cette option a été balayée d’un revers de main par Puel. Droit dans ses bottes et tourné vers son projet, le Castrais souhaite faire un point avec Fofana... dans un an.