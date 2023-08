Genesio prépare une surprise à Rennes, Bordeaux lâche Oudin, un buteur de L1 veut détrôner Mbappé

Dans sa conférence de presse à deux jours du match Stade Rennais – Le Havre, Bruno Genesio a annoncé une mauvaise nouvelle : la blessure vendredi matin à l’entraînement de Warmed Omari, touché aux adducteurs. Le défenseur sera forfait tout comme martin Terrier, toujours en phase de reprise.

Par ailleurs, les départs de Jérémy Doku (Manchester City) et Matthis Abline (FC Nantes) vont profiter à un jeune du club. Si Rennes va recruter un offensif d’ici au 1er septembre, Genesio partira au combat contre les Normands avec soit Mathis Lambourde soit Mohamed Jaouab dans son groupe.

Auteur du troisième but de l’AS Monaco face à Nantes (3-3), Myron Boadu (22 ans) a peut-être joué son dernier match avec le club princier. En effet, l’attaquant néerlandais – qui risque de voir son temps de jeu encore plus diminué par l’arrivée de Folarin Balogun (Arsenal) – dispose de touches pour se relancer. Selon Nicolo Schira, le Bologne de Thiago Motta a rejoint la course pour récupérer l’ancien joueur de l’AZ Alkmaar.

Si la venue de Rémi Oudin (Girondins, 26 ans) était un temps envisagé à l’ASSE, l’ancien Rémois et Lillois ne restera pas en Ligue 2. L’Equipe confirme qu’Oudin va retourner à Lecce (Série A) où il était prêté l’an passé. Ecarté en Gironde, le natif de Châlons-en-Champagne a fait un gros sacrifice sur son imposant salaire bordelais (110 000€ par mois) pour retenir en Italie. Il va signer un contrat de trois ans. Montant du transfert : environ 1 M€ avec des bonus et 15% sur la future revente.

C’est le genre de transfert qui pourrait beaucoup faire parler en Bretagne : en quête d’un attaquant, le FC Lorient aurait jeté son dévolu sur … Jérémy Le Douaron (25 ans) selon Foot Mercato. Auteur de 10 buts en L1 l’an passé, l’ancien joueur du Stade Briochin n’est pas fermé à un départ même s’il se sent bien au SB29. Il aurait des touches à l’étranger et pour l’heure aucune offre des Merlus n’est encore tombée. A suivre.

Si le Mercato du Toulouse FC dépend désormais des départs, certains joueurs sont encore en salle d’attente. Comme le rapporte le site les Violets, le belgo-espagnol Alessio Castro-Montes (La Gantoise, 26 ans) ne désespère pas que le départ de Mikkel Desler ne lui ouvre la porte en Haute-Garonne. Les offres tardant à tomber pour le Danois, Castro-Montes a été mis à l’écart dans son club belge dans l’attente d’un transfert.

S’il avait tout pour être la bonne pioche du FC Metz cette saison, Simon Elisor (24 ans) pourrait repartir directement en Ligue 2. Selon Loïc Tanzi (L’Equipe), les Grenats – qui ont recruté l’avant-centre à Seraing pour moins de 500 000€ après l’avoir vu exploser du côté de Laval (21 matchs, 8 buts en six mois !) – ne seraient pas fermés à l’idée de l’envoyer à Troyes.

Mis à l’écart du groupe du SCO Angers avant le déplacement à Dunkerque, Batista Mendy (23 ans) serait plus proche que jamais d’un départ. Selon Ouest-France, le club du Maine-et-Loire le maintient désormais à l’écart de peur qu’il ne se blesse. L’ancien Nantais aurait reçu de belles offres d’Angleterre et d’Espagne.

Dans les colonnes du Midi Libre, le nouvel attaquant star de Montpellier Akor Adams (3 buts) s’est confié sur ses ambitions débordantes : « Que Montpellier finisse dans les trois premiers et que je finisse meilleur buteur. Mais le club passe en premier », a confié le Nigérian, arrivé cet été de Lillestrom où il cassait la baraque.

Alors que le LOSC devrait transférer Carlos Baleba à Brighton, qui fait le forcing pour le recruter ces dernières 48 heures, le club nordiste serait intéressé par le profil d'Albert Sami Lokomba. e milieu de terrain serait sur le départ d'Arsenal.

Carlos Baleba deal remains on. Brighton have sent new bid to Lille in the last 48h, waiting for final outcome and decision soon 🔵🇨🇲 #BHAFC



Sambi Lokonga remains the plan B, but Brighton want to get Baleba deal done. pic.twitter.com/tkakwPHmiN