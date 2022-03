Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

La grosse info : le Barça tente un coup de poker pour Mbappé

Si Kylian Mbappé semblait promis au Real Madrid, l'attaquant du PSG fait l'objet d'une offensive de dernière minute du FC Barcelone... Et il est à l'écoute des arguments de Xavi pour le faire changer de destination.

PSG, Real Madrid - Mercato : le FC Barcelone dynamite le dossier Mbappé, réunion avec Xavi !

PSG - Mercato : Mbappé prêt à trahir le Real Madrid ?

FC Barcelone, PSG – Mercato : un coup de bluff du clan Mbappé pour éloigner Haaland ?

Le scan du 25 mars

Trêve internationale

PSG : enfin des bonnes nouvelles pour Messi et Neymar !

OM - Mercato : Milik blessé, une autre mauvaise est tombée pour le Polonais !

RC Lens : immense coup dur pour Kevin Danso

LOSC : Yilmaz fait une annonce retentissante sur son avenir !

Mercato

Real Madrid - Mercato : les neuf indésirables d’Ancelotti

FC Barcelone - Mercato : le Real Madrid a tenté de voler une recrue promise à Xavi

FC Barcelone - Mercato : le Barça rapproche Dembélé du PSG

FC Barcelone, PSG - Mercato : Xavi se place sur Mahrez et a discuté avec un coéquipier de CR7 !

PSG - Mercato : une première recrue bouclée pour 40 M€ ?

OM, ASSE, FC Nantes - Mercato : Longoria avance sur Veretout, un club de L1 le contrarie !

ASSE : un départ et une arrivée actés, Perrin se frotte les mains avant le Mercato !

OL – Mercato : Jérôme Boateng cédé à prix discount cet été ?

FC Nantes - Mercato : un couac et une bonne nouvelle déjà actés pour cet été !

LOSC – Mercato : un nouveau prétendant pour Botman

Et aussi...

PSG : les sifflets contre Messi, l’ASSE, l’OM, l’avenir de Mbappé... Platini ouvre les vannes !

ASSE - OM : un petit miracle pourrait compenser le possible forfait de Khazri

Le FC Barcelone flambe au Mercato, Haaland attend le Real Madrid, Bale et Hazard explosent !

Real Madrid : Eden Hazard va être opéré !

Les infos essentielles du 25 mars L'Equipe a lâché une bombe dans le dossier Mbappé (PSG) désormais dans le viseur du Barça, Gareth Bale a répondu aux médias espagnols et Arkadiusz Milik s'est blessé... Voici les informations qu'il ne fallait pas manquer en ce vendredi 25 mars 2022.

Alexandre Corboz

Rédacteur