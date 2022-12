LOSC, Stade Rennais - Mercato : Manchester United confirme sa quête d'un buteur, une ouverture pour David et Terrier ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Cristiano Ronaldo libéré de son contrat avant la Coupe du Monde suite à son interview polémique, Manchester United sera bien actif sur le marché cet hiver en quête d'un buteur. Erik ten Hag l'a confirmé au Manchester Evening News.

« Oui, nous voulons un attaquant mais seulement si nous trouvons le bon joueur. On fera tout ce qui est en notre pouvoir. Nous allons faire des recherches sur chaque opportunité et on fera ce qu'on pourra », a glissé le Néerlandais, refusant de se mouiller dans les dossiers Cody Gakpo (PSV Eindhoven) ou Gonçalo Ramos (Benfica) : « Là, nous parlons de joueurs spécifiques, qui ont un contrat et nous respectons ça ».

Pour rappel, Manchester United a récemment intensifié son suivi de Jonathan David (LOSC), présent à la Coupe du Monde (et discret!) avec le Canada. Des noms cités, l'attaquant des Dogues est le plus abordable (aux alentours de 50 M€)... Avec l'attaquant du Stade Rennais Martin Terrier, très efficace en 2022.