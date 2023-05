Monaco sur Haise, Auxerre a un œil sur Nantes et le Mercato, l’avenir de Claude-Maurice relancé !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

AJ Auxerre, RC Strasbourg, ESTAC : Mouanga ciblé ! À la lutte avec le FC Nantes pour sauver sa place en Ligue 1, l’AJ Auxerre prépare la réception du RC Lens ce samedi au stade de l’Abbé-Deschamps (21h) en gardant un œil sur le mercato à venir. Selon Mohamed Toubache-Ter, Kévin Mouanga (22 ans) est déjà une cible érigée en priorité cet été. Le défenseur central du FC Annecy est également dans le viseur de l’ESTAC, déjà relégué en Ligue 2, mais aussi du RC Strasbourg via son responsable du recrutement Loïc Désiré. Kévin Mouanga, dans le viseur également d’Auxerre. #Annecy #AJA https://t.co/iXfyCRflz0 — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 29, 2023

Mais aussi...

AS Monaco : un œil sur Marsch et Haise (RC Lens)

Selon la CBS, l’AS Monaco prépare bien l’après Philippe Clement. Libre depuis son éviction de Leeds United en février dernier, Jesse Marsch serait l’une des pistes suivies par le board monégasque. Le technicien américain serait aussi annoncé comme favori pour la sélection US. Par ailleurs, L’Équipe glisse que le club de la Principauté, tout comme l’OM, apprécierait le profil de Franck Haise au RC Lens.

FC Metz : Mikautadze intéresse Burnley

Canonnier de la Ligue 2 cette saison, Georges Mikautadze ne devrait pas rester au FC Metz lors du prochain exercice. Selon Ekrem Konur, Burnley va bientôt formuler une offre pour recruter l’attaquant de 22 ans. L’AC Milan et Trabzonspor sont également venus aux renseignements mais le goleador des Grenats privilégierait un avenir en Premier League.

OGC Nice : Potter vers Palace, Claude-Maurice finalement de retour ?

Prêté par l’OGC Nice au RC Lens, Alexis Claude-Maurice aura participé à la belle saison des Sang et Or ponctuée d’un retour historique en Ligue des champions. Alors qu’un retour sur la Côte d’Azur était évoqué, L’Équipe laisse entendre que l’ailier de 24 ans pourrait finalement rester en Artois, moyennant un chèque de 5 millions d’euros. Par ailleurs annoncé favori pour remplacer Didier Digard sur le banc des Aiglons cet été, Graham Poter se dirige vers Crystal Palace, d’après Foot Mercato.

Et enfin...

MHSC : Der Zakarian de retour sur le long terme ?

Après avoir longtemps flirté avec la zone rouge, Montpellier a redressé la barre depuis le retour sur le banc, début février, de Michel Der Zakarian. Extirpé de la lutte pour le maintien, le club héraultais, est assuré de terminer dans les mêmes eaux du ventre mou (au mieux 12e, au pire 14e).« On a un groupe de qualité pour finir dans le top 10, estime Laurent Nicollin dans Midi Libre. Malgré cette saison de merde, on n'est pas loin d'y être. [...] Des fois, il faut savoir se contenter de ce que l'on a. Si on arrive à être 7e ou 8e l'an prochain, ce sera magnifique. Si on fait mieux, alléluia ! Il ne faut pas péter plus haut que son cul. » Dans cette interview, le président du MHSC multiplie les mots doux envers MDZ, « un des meilleurs entraîneurs français du moment », qu'il juge « plus apaisé, plus calme, plus posé » depuis son retour. « On est reparti pour deux ans et demi, peut-être qu'il prolongera pour refaire quatre ou cinq ans. [...] Il y a un lien affectif et pas de piège de notre côté. C'est l'entraîneur idéal pour nous. »

Toulouse FC : des départs amers cet été ?

Lancé dans une stratégie de ne pas conserver des joueurs en fin de contrat trop gourmands, le Téfécé a fait le ménage dans son effectif puisque Brecht Dejaegere, Maxime Dupé, Stijn Spierings et Branco Van den Boomen ont ainsi été actés au terme de la saison en cours. Des négociations en vue de prolongations avaient pourtant été ouvertes mais ont été rompues, faute de ligne de conduite commune. « Je n’ai pas envie d’avoir de regrets, j’ai tout donné, je ne suis pas un tricheur. Je préfère partir digne, la tête haute, avec ma fierté », assume Dupé dans L’Équipe. Dans l’ensemble, c’est le manque de reconnaissance, voire un manque de respect évoqué en privé au regard de leur investissement et de leurs performances pendant trois ans, qui n’aurait pas été compris par les joueurs.

Stade de Reims : quand Caillot a convaincu Costil...

Connu pour son appétence en matière de maillots, Jean-Pierre Caillot ne boude pas son plaisir d’en récolter ici et là dans les stades de Ligue 1. Quitte à faire des jaloux. « Cela s’est fait naturellement, confie le président du Stade de Reims dans L’Équipe. C’est du plaisir plus que de la fierté. C’est mon livre d’histoire du foot à moi. Depuis le retour de Reims en L1 (2012, avec un passage en L2 entre 2016 et 2018), c’est plus facile. Tout le monde sait que je collectionne les maillots et je n’ai plus forcément besoin de les demander. Quand Benoît Costil a joué chez nous avec Auxerre (battu 1-2 le 23 octobre 2022), c’était son 400e match en L1 et il m’a dit qu’il avait promis ce maillot à son père, mais il me l’a donné car il savait ce que cela signifiait pour moi. »

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – du championnat de France.



Bastien Aubert

Rédacteur