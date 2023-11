PSG, OL, RC Lens, LOSC : l’équipe type de la 12e journée de Ligue 1

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

C’est le bal des revenants dans cette équipe type. Par exemple, Gianluigi Donnarumma est le joueur ayant eu la meilleure note ce week-end, avec son 9 obtenu à Reims samedi (3-0). Derrière le gardien du PSG, son coéquipier Kylian Mbappé est présent avec son triplé. En plus de sa première victoire de la saison obtenue à Rennes hier (1-0), l’OL a réussi une autre performance inédite dans cet exercice 2023-2024 : placer deux joueurs dans la même équipe type.

Deux Lensois primés

Il s’agit de Saël Kumbedi et Jake O’Brien, respectivement passeur et buteur sur le but. On notera enfin la présence du latéral gauche du LOSC Ismaily et celle des deux Lensois Neil el-Aynaoui et Jonathan Gradit, buteur salvateur contre l’OM en clôture de cette 12e journée de L1 (1-0).

🔴🔵 L’équipe type du week-end avec Donnarumma et Mbappe : pic.twitter.com/SWkaYhLZiW — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) November 12, 2023

Podcast Men's Up Life