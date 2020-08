ASSE : les supporters tranchent le cas Ruffier

true

Notre micro-trottoir de la semaine à l’ASSE concerne la situation de Stéphane Ruffier, en conflit ouvert avec Claude Puel. Les supporters verts s’expriment.

Thierry, Saint-Julien-en-Saint-Alban :



»Stéphane Ruffier n’a pas accepté l’idée d’être la doublure de Jessy Moulin. Cette attitude dénote un manque de respect vis-à-vis de son coéquipier et partenaire depuis de nombreuses années. La décision de ne plus faire appel à lui me paraît tout à fait justifiée vu son état d’esprit ! Son très fort caractère lui porte préjudice mais d’est à lui de se plier aux choix du coach. »

Jean-Loup, Ploermël :

»Je ne porte pas Ruffier dans mon cœur. Il n’a pas l’esprit d’équipe ! Je pense que ce joueur a un ego surdimensionné. N’oublions pas que quand il est arrivé à l’ASSE en 2011, il venait de de descendre en Ligue 2 avec Monaco… »

Christophe, Montpellier :

»Aucun joueur si bon soit-il ne doit être au-dessus du club, même s’il ne faut pas oublier tout ce qu’il nous a apporté. Dans ce conflit, je donne bien évidemment raison à Puel. Si un joueur prenait le pouvoir, ce serait la fin dans le vestiaire… Le patron, c’est Puel. »

Achiel, Oss (Pays-Bas) :

» Ruffier reste un très bon gardien, mais s’il ne veut pas être la doublure de Jessy, il doit accepter la décision prise par l’entraîneur. Dès le départ, il aurait dû accepter de s’asseoir sur le banc, dans l’espoir de pouvoir retrouver sa place de titualaire. »

Jérémy, Beauchastel :

»Puel a fait le bon choix ! Même si ça fait 9 ans que Ruffier est au club, on ne doit en aucun cas tolérer ce genre de comportement. Les attaques de son agent, son refus d’aller sur le banc, je trouve que c’est un énorme manque de respect. On ne le reverra plus évoluer sous le maillot vert. C’est triste que son aventure à l’ASSE se finisse de la sorte mais il aurait dû mieux agir. »

Isaac, Marseille :

»Comment ne pourrait-on pas être en accord avec la décision de Claude Puel ? Peu importe le statut et l’importance que peut avoir un joueur, personne ne peut se permettre d’avoir un tel comportement. Pourtant, je maintiens ma position sur le fait qu’il est encore largement supérieur à Moulin, qui est ceci dit un bon gardien. De par ses performances et sa régularité tout au long de sa carrière, Stéphane Ruffier a prouvé qu’il faisait partie des tous meilleurs gardiens de but français. »

Arnaud, Hérouville-Saint-Clair :

»Si Ruffier a réellement refusé d’être numéro deux, ce n’est pas très loyal. Mais j’espère toujours revoir un jour un Ruffier impliqué et déterminé à revenir à son top niveau, afin d’aider l’équipe en cas de besoin. »