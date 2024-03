ASSE - Auxerre : Dall’Oglio annonce un blessé et une pléiade de retours !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Le groupe de l’ASSE :

« Il y a certains retours, beaucoup même. On fera le bilan complet demain pour tous les joueurs, c’est plutôt positif, ça a été bien géré dans la semaine. Il y aura des prises de décision avec le staff médical pour voir où chacun en est. Il y a encore des tiraillements, Irvin Cardona a eu une petite gêne, on a géré ça cette semaine. Des garçons avaient ce qui peut s'apparenter à des courbatures, on fait attention c’est une période délicate niveau blessure. On a ménagé des garçons, mais ça devrait aller, on va récupérer pas mal de monde. »

Fomba rejoint l’infirmerie

« On a perdu Lamine Fomba, victime d’une entorse de la cheville. » Le milieu de terrain de l’ASSE, titularisé à Charléty samedi dernier (0-0) s'est blessé cette semaine et rejoint donc Ibrahima Wadji et Stéphane Diarra à l’infirmerie.

Son regard sur l’AJ Auxerre :

« C’est un match important. Le public ne s’y trompe pas. Mais pour que ce soit une fête, il faudra être à 100%. (...) Auxerre, c’est le leader. Ils sont très réguliers. Pour les embêter, il faudra être solides défensivement. On devra aussi s’améliorer sur notre qualité technique, car en face, c’est une belle équipe. »

🎙️ Olivier Dall'Oglio : "C’est un match important. Le public ne s’y trompe pas. Mais pour que ce soit une fête, il faudra être à 100%. (...) Auxerre, c’est le leader. Ils sont très réguliers. Pour les embêter, il faudra être solides défensivement. On devra aussi s’améliorer sur… pic.twitter.com/PKqXtOn1pM — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 7, 2024

Podcast Men's Up Life