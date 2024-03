ASSE : le calvaire anglais se poursuit pour Aouchiche

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

A son arrivée à l'ASSE en 2020, sur l'insistance de Claude Puel, Adil Aouchiche semblait promis à un bel avenir. Mais l'ancien joueur du PSG ne s'était pas imposé dans le Forez, qu'il avait quitté libre en 2022, à un an du terme de son contrat. Et depuis, les affaires du titi parisien ne s'arrangent pas.

Il ne joue quasiment plus à Sunderland

A Lorient, l'an dernier, Aouchiche (21 ans) n'avait débuté qu'un match de L1, et il était resté muet en 13 apparitions (0 but, 0 passe décisive). Fort d'un contrat de cinq ans, le milieu offensif pensait rebondir en Angleterre, à Sunderland, mais il traverse une nouvelle saison difficile chez l'actuel 10e de Championship. S'il a joué 30 minutes mardi contre Leicester, Aouchiche n'a joué qu'une heure en tout et pour tout depuis le début de l'année 2024. Il n'est pas entré en jeu six fois lors des dix derniers matches des Foxes. Et affiche une ligne de stats famélique : 1 but, 1 passe décisive en 20 matches de Championship.

L'excellente dynamique caennaise depuis l'arrivée de Nicolas Seube inquiète grandement les concurrents au Top 5 de La Ligue 2. Légitime ?👇 #ASSEhttps://t.co/3TVsRAXaXU — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) March 6, 2024

Podcast Men's Up Life