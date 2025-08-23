FC Barcelone : la compo pour le match à Levante est tombée

Huit jours après une large victoire à Majorque (3-0), le FC Barcelone enchaîne à l’extérieur. Ce soir, c’est Levante qu’il joue (coup d’envoi à 21h30).

Vendredi dernier, le Barça a débuté la Liga par un large succès à Majorque (3-0). Cela n’a pas empêché Hansi Flick de pousser un coup de gueule car son équipe s’est totalement arrêtée de jouer en seconde période, après avoir inscrit deux buts en première et vu deux adversaires se faire expulser. Les Blaugranas seront-ils aussi inspirés mais davantage constants, ce samedi à Levante ? C’est tout l’enjeu de cette partie, que l’entraîneur allemand veut remporter, lui qui tient à prendre ses distances rapidement avec ses rivaux pour le titre. Voici le onze qu’il a décidé d’aligner ce soir, avec la première titularisation de Marcus Rashford :

FCB :Garcia – Garcia, Araujo, Cubarsi, Baldé – Casado, Pedri – Yamal, Raphinha, Rashford – Torres.