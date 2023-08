Un grand nom va débarquer au Stade Rennais, le LOSC attend Nakamura, MU drague Todibo (Nice)

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Stade Rennais : c'est cuit pour Hjulmand, Matic en approche

Si le Stade Rennais n'aura pas Morten Hjulmand (Lecce, 24 ans) qui va s'engager au Sporting Lisbonne pour 18 M€ + 2 M€ de bonus selon Fabrizio Romano, les Bretons vont quand même réaliser un énorme coup au milieu de terrain pour remplacer Lesley Ugochukwu. En effet, Ouest-France rapporte que les négociations avancent favorablement pour l'expérimenté milieu de l'AS Rome Nemanja Matic (35 ans). L'ancien joueur de Chelsea et de Manchester United aurait accepté de baisser son salaire pour venir et un accord entre les clubs est proche.

Final details being discussed and then Sporting will have Morten Hjulmand as new midfielder. ?￰゚ᆭチ?￰゚ヌᄚ



€18m plus €2m add-ons package for Lecce, last clauses on contract/salary and then he will join Sporting. pic.twitter.com/B4RZ2Axn2h — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2023

OGC Nice : la piste Ballo-Touré se referme, MU se lance dans le dossier Todibo

En quête d'un latéral gauche, l'OGC Nice peut oublier Fodé Ballo-Touré (Milan AC, 26 ans). Selon Nicolo Schira, l'ancien joueur du LOSC se dirige plutôt vers l'Allemagne et le Werder Brême. Un accord est tout proche entre les clubs et Ballo-Touré s'est vu offrir un contrat jusqu'en juin 2027. Le Gym a encore plusieurs pistes pour ce poste (Luca Pellegrini, Rayan Aït-Nouri, Lucas Digne). Concernant Pellegrini, le défenseur de la Juve a toujours en tête de retourner à la Lazio. La Vieille dame est ouverte à cette option s'il prolonge avant un prêt avec option d'achat...

Après la Juventus Turin qui s'est renseigné et à rebroussé chemin devant les exigences élevées du club (30 M€), c'est au tour de Manchester United de bouger sur Jean-Clair Todibo (OGC Nice). Selon Fabrizio Romano, les Red Devils ont amorcé les discussions mais sans formuler la moindre offre pour l'instant. La venue de l'ancien Barcelonais n'est envisagée qu'en cas de départ d'Harry Maguire.

Manchester United had contacts to be informed on the conditions of Jean Clair Todibo deal. No bid or talks at this stage as the option could only be activated if Harry Maguire leaves ?￰゚ヌᆱ? #MUFC



Juventus already left the race for Todibo last week. pic.twitter.com/DecIKzcUJh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023

LOSC : ça sent bon pour Nakamura, Miramon moins cher que prévu ?

Tout proche du LOSC, Keito Nakamura (23 ans) n'a pas joué ce week-end à l'occasion de la 2ème journée du championnat d'Autriche avec LASK. Il n'était même pas sur la feuille de match.

Son coach Thomas Sageder a justifié l'absence du Japonais pour qui les discussions se sont intensifiées ces dernières heures : « Tant que le joueur est sous contrat avec notre club, je planifie la suite de la saison avec lui. Mais, bien sûr, nous savons aussi qu’il y a eu beaucoup de demandes et de prises de renseignements ces dernières semaines. De nombreux clubs s’intéressent à lui (Keito Nakamura, ndlr). Il doit aussi s’occuper de négociations et pour moi, il est important que nous nous concentrions sur cette chose ici aujourd’hui ».

La Voix des Sports annonce par ailleurs que les Dogues vont bien finaliser dans les prochains jours la signature du milieu défensif argentin Ignacio Miramon (Gimnasia La Plata, 20 ans) mais pour une somme inférieure à celle annoncée dans les médias locaux. Un deal aurait été trouvé autour de 4 M€.

Et aussi...

Lille fixé aujourd'hui en Ligue Europa Conférence

C'est aujourd'hui que le LOSC connaîtra son adversaire lors des barrages de la Ligue Europa Conférence qui se joueront les 24 et 31 août. Figurant parmi les têtes de série, les Dogues peuvent quand même hériter de la Fiorentina, de Besiktas (actuellement en 3ème tour préliminaire) et d'Osasuna.

Kadewere (OL) priorité du MHSC, Aguilar de retour dans l'Hérault ?

France Bleu Hérault explique qu'en plus d'Akor Adams qui arrive demain au MHSC, le club pailladin cherche toujours un attaquant capable d'évoluer dans le couloir. Tino Kadewere (OL) tient la pôle et est intéressé mais Montpellier n'a pas complètement fermé la porte à Mama Baldé même si le Troyen est trop cher pour le moment. En revanche, l'arrivée d'Adams ferme la porte à Mohamed Bayo (LOSC) qui est un pur « N°9 ». Par ailleurs, selon le Midi Libre, le MHSC réfléchit aussi à la possibilité de faire revenir Ruben Aguilar (AS Monaco)même si le poste de latéral droit est déjà doublé. Les possibles départs à la CAN de Falaye Sacko et d'Enzo Tchato poussent Montpellier à se prémunir.

RC Strasbourg : Angelo Gabriel (Chelsea) va débarquer

Si on a d'abord cru que Chelsea garderait finalement Angelo Gabriel (18 ans) du fait de ses bonnes prestations depuis son arrivée en provenance de Santos pour 15 M€, il n'en sera rien. L'Equipe confirme que le crack brésilien doit bel et bien rejoindre Strasbourg, le nouveau club satellite de BlueCo en France.

Stade de Reims : Flips ciblé en Belgique

Après la vente de Dion Lopy à Almeria, le Stade de Reims pourrait laisser filer un autre de ses talents. Selon la Dernière Heure, Anderlecht tente actuellement de convaincre Alexis Flips (23 ans) de signer en Belgique. L'ailier droit n'a plus qu'un an de contrat en Champagne.

FC Sochaux : un ultime espoir pour le National 1

Alors que le dépôt de bilan du FC Sochaux semblait inéluctable faute d'un investissement Nenking pour rester en National 1 et du fait du retrait de Romain Peugeot (dont le projet n'était viable qu'en Ligue 2), un nouvel espoir a surgi sur le dossier. L'Est Républicain explique que l'ancien président Jean-Claude Plessis et son ex-bras droit Pierre Wantiez tentent encore de sauver le club. Les deux hommes préparent un budget sur trois ans. A suivre donc...

Podcast Men's Up Life