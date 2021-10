LOSC : coup dur pour Maignan, un ancien du FC Nantes et de l'OL se frotte les mains

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Après six ans passés au LOSC, Mike Maignan a quitté le champion de France en titre cet été pour rejoindre l'AC Milan où il brille depuis le début de la saison. Mais le portier français, qui vient de remporter la Ligue des Nations 2021 avec les Bleus, a été fauché en plein vol.

En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Mike Maignan souffre de douleurs persistantes au poignet gauche depuis plusieurs semaines et va subir ce mercredi une arthroscopie. L'ancien dernier rempart des Dogues devrait être absent entre 10 et 15 jours. En son absence, c'est l'ancien gardien du FC Nantes et de l'Olympique Lyonnais, Ciprian Tatarusanu, qui gardera le but milanais.

