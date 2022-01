OGC Nice - Mercato : c'est officiel pour Kamara, imminent pour Amavi (OM)

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine

L'OGC Nice vient d'officialiser ce qui était attendu depuis plusieurs heures : le transfert d'Hassane Kamara à Watford. Le latéral gauche de 27 ans, arrivé il y a seulement un an et demi chez les Aiglons, va donc découvrir la Premier League et rapporter 5 M€ au Gym. Il en avait coûté un de moins à l'été 2020.

Pour le remplacer, les dirigeants niçois songent à se faire prêter Jordan Amavi par l'OM. Selon La Provence, le deal pourrait être conclu avant la fin de la semaine. Un pari étonnant car, bien que le Varois ait été formé à l'OGCN, les relations entre les deux clubs sont exécrables depuis le match aller en août, où une bouteille jetée sur Dimitri Payet avait provoqué l'arrêt de la rencontre. De nombreuses polémiques avaient ensuite opposé les deux camps. Mais visiblement, tout est oublié quand arrive l'heure des affaires !

