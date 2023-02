OL : Laurent Blanc a deux remplaçants pour Lacazette, fixé sur sa date de retour

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Coup dur pour l’OL. Vendredi à Auxerre, pour la première fois cette saison, le club rhodanien commencera un match de Ligue 1 sans Alexandre Lacazette. Touché à la cuisse gauche face au RC Lens, il a passé hier matin une IRM qui a montré une petite lésion de grade 1 à l’ischio.

Forfait pour le déplacement à Auxerre vendredi, le joueur de 31 ans est également incertain pour le voyage à Angers, le week-end suivant. Selon L’Équipe, son retour est attendu pour le prochain match de l’OL à domicile, le mardi 28 février contre Grenoble (L2) en quarts de finale de la Coupe de France.

En attendant, Laurent Blanc dispose de trois options pour le remplacer sur le front de l’attaque lyonnaise : Amin Sarr et Moussa Dembélé, même si le second est sifflé à chaque entrée en jeu au Groupama Stadium et qu’il a été peu en réussite face à Lens (2 duels perdus avec Brice Samba).