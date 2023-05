OL : Laurent Blanc veut rendre un bel hommage à Aulas et avance un premier besoin au Mercato

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Le point santé « Il va y avoir du changement en défense centrale. Dejan Lovren et Sinaly Diomandé sont blessés ». Sur le match face à Reims « J'espère que ce sera un beau match, un beau moment à partager. Reims est une équipe joueuse, avec des principes proches des nôtres. Je demande aux joueurs de gagner. Le discours ne va pas changer ». Sur l'hommage à Jean-Michel Aulas « On a suffisamment de leviers pour motiver nos joueurs. C’est une période un peu spéciale. J'espère que cette soirée sera à la hauteur de la personne que nous célébrons. C'est une période spéciale. Le match sera particulier car il y aura cet hommage. Il faut se préparer pour être à la hauteur de tout ça (...) Le départ de Jean-Michel Aulas a été rapide et surprenant. Il a laissé beaucoup d'empreintes dans ce club. Ce sera un grand plaisir de partager la soirée de samedi avec lui. Il mérite l'hommage qu'il va recevoir ». Sur les chances de Lacazette de finir meilleur buteur « Au sein de l’équipe les joueurs peuvent avoir des objectifs et motivations personnels. Si l'équipe brille, Alexandre Lacazette brillera. Il est souvent à la terminaison de nos actions. Si on veut l'aider dans on objectif personnel, créons du jeu, créons des occasions. Le reste, il sait le faire ». Sur la période actuelle « On est mieux. On prend de la maturité. Nos joueurs sont toujours jeunes. Ils apprennent vite. Je les félicite. Il y a encore une étape à surmonter : gagner ces deux derniers matchs pour bien terminer la saison ».

Lovren et Diomandé blessés L'OL a communiqué sur les blessés dans son point médical. Sinaly Diomandé, titulaire face à Monaco, souffre d'une lésion musculaire à la cuisse droite. De son côté, Dejan Lovren, qui s'était blessé à Clermont, est toujours aux soins. La durée de leurs indisponibilités n'est pas connue.

« Il nous faut un numéro un bis pour concurrencer Saël Kumbedi »

Sur Saël Kumbedi

« La première fois que j'ai vu Saël (Kumbedi), c'était le match contre Lens. Il progresse vite, est très sérieux, appliqué. Il n'a peur de rien. Quand il a le couteau entre les dents, il ne le lâche plus. Il me plait beaucoup. Maintenant Malo va partir, il nous faut un numéro un bis pour qu’il y ait un peu de concurrence à Saël. Il n’en a pas eu avec les soucis de Malo, et à son âge il a besoin de concurrence, malgré une excellente demie-saison. Il y a encore des axes de progrès à travailler même s’il apprend vite ».

Malo Gusto axial face à Reims ?

« Malo pourrait jouer dans l’axe. Je crois que j’ai essayé sur un match d’entraînement. Il a des qualités offensives naturelles certes mais en défense lorsqu’il est bien placé, il pourrait pallier sur un match. En revanche, son jeu de tête n’est pas exceptionnel ».

Sur la qualité de l'effectif et l'avenir

« Quand je suis arrivé, l'effectif n'était pas le même. Beaucoup de joueurs ne sont plus là depuis janvier. On a rajeuni l'effectif. Il y a eu beaucoup de travail. Quand on joue à l'OL, il faut avoir envie de se dépasser pour l'OL (…) Ce n’est pas moi qui prendrait la décision de la direction que prendra Lyon. Je souhaite que Lyon retrouve les sommets. Des gens viennent d’acheter le club et ce sont eux qui prendront les décisions. Les choses vont se mettre en place petit à petit et les objectifs vont se mettre en place pour prendre une certaine direction. Les gens qui aiment le foot à Lyon aimeraient que Lyon retrouve la place qui était celle du haut (…) J’aurais mon mot à dire. Dans le domaine sportif je pense l’avoir ».

Pour résumer Laurent Blanc s'est exprimé à deux jours d'OL - Reims (37ème journée de Ligue 1). Il a évoqué la fin de saison, l'hommage à Jean-Michel Aulas à venir, les objectifs individuels et surtout l'avenir du club avec en filigrane un besoin sur le Mercato.

Alexandre Corboz

Rédacteur