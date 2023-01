OL - Mercato : Newcastle sur le point de chiper une piste brésilienne des Gones et du Real Madrid !

L’OL cherche des renforts ! Dans l’impasse en Ligue 1, les Lyonnais étudient différentes pistes pour améliorer l’effectif de Laurent Blanc. Si les Gones ont l’habitude de dénicher des talents brésiliens, la concurrence venue de Premier League est difficile à combattre. Ce jeudi, Frabizio Romano a révélé que les dirigeants lyonnais surveillent de près la situation de Matheus França. Tout comme le Real Madrid, l’OL aurait envoyé des scouts au Brésil pour le surveiller.

Cependant, son club, Flamengo, dispose déjà de belles offres sur la table ! Toujours selon les informations du journaliste italiens, Newcastle aurait soumis une nouvelle proposition pour signer Matheus França, Ils offriraient 16 millions d'euros pour convaincre le club brésilien de lâcher le jeune joueur… Pas sûr que les Lyonnais puissent suivre les enchères pour un joueur qui débute sa carrière professionnelle. En 2022, le natif de Rio de Janeiro a participé à 17 matchs et il a inscrit 4 buts dans le championnat brésilien. Un dossier à surveiller !

Excl: Newcastle have submitted a new proposal for Brazilian talent Matheus França, offering €16m package to Flamengo 🚨⚪️⚫️🇧🇷 #NUFC



Understand Matheus França is also in Olympique Lyon list — Real Madrid have sent scouts to monitor him in Brazil as well. pic.twitter.com/gc2khSYU67