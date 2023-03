OL : un Lyonnais se moque de Laurent Blanc !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Des motifs d'énervement, Laurent Blanc en a un paquet depuis qu'il a pris la tête de l'OL, dont le redressement sous sa gouvernance est loin de sauter aux yeux. Malo Gusto en est un. Les Gones ont accepté de le transférer à Chelsea cet hiver moyennant 35 M€ à l'unique condition que le latéral droit soit prêté jusqu'à la fin de la saison. Seulement, l'intéressé aurait préféré rester à Londres. Et il s'est blessé aux ischio-jambiers à Troyes (3-1) le 4 février, cinq jours et deux matches après l'officialisation de son union avec le CFC...

Le plus étonnant, c'est que Malo Gusto ne se soigne pas à l'OL. Comme l'explique Foot Mercato, il passe son temps entre Chelsea, où le staff technique le soigne tout en le renforçant, et sa ville natale de Villefontaine. Quand il est à Londres, il assiste aux matches des hommes de Graham Potter et descend dans les vestiaires pour y nouer des liens avec ses futurs coéquipiers. FM assure que Gusto a bien l'intention de jouer les derniers matches de la saison avec l'OL mais que sa priorité est d'être au top pour le prochain exercice avec Chelsea. Clairement, sa tête n'est plus entre Rhône et Saône...