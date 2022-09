AJA – OM : des violents incidents ont éclaté avant le match !

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Le déplacement des supporters à Auxerre pour assister à la rencontre entre l’AJA et l’OM ne s’est pas passé dans le plus grand des calmes. Selon les journalistes de La Provence et de Maritima Médias présents à l’Abbé Deschamps, des violentes bagarres ont éclaté a proximité du stade entre bandes de supporters. Les CRS ont dû intervenir sur place et utiliser du gaz lacrymogène pour stopper les affrontements, qui, selon La Provence, auraient opposé des supporters de l’AJ Auxerre et des supporters de l’Olympique de Marseille. Il se dit aussi, et notamment sur les réseaux sociaux, que des supporters du PSG auraient effectué le déplacement à Auxerre pour s'opposer aux Marseillais. De violents affrontements viennent d'éclater, avant le match Auxerre-OM. Des supporters des deux camps se sont violemment opposés, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre et l’usage des gaz lacrymogènes.#OM #Auxerres pic.twitter.com/ByYUiZyV0q — La Provence (@laprovence) September 3, 2022

Pour résumer Des affrontements entre supporters ont eu lieu à Auxerre, ce samedi après-midi, juste avant le match de Ligue 1 entre l’AJA et l’OM, comptant pour la 6e journée du championnat de France. À voir si ces bagarres ont des conséquences…

Adrien Deschepper

Rédacteur

