FC Nantes, OM : Imran Louza donne de tristes nouvelles d’Amine Harit

Le Maroc sera, quoi qu’il arrive, LA bonne surprise de cette Coupe du monde 2022. Pas franchement attendus parmi les favoris de la compétition, les Lions de l’Atlas ont franchi les obstacles comme des rois et se mesureront à la France, mercredi, dans le dernier carré (20h). Si Walid Regragui a su former un groupe des plus solides au niveau sportif mais aussi de l’état d’esprit, plusieurs absences auraient pu le faire vaciller avant même le début du tournoi. On pense à Imran Louza et Amine Harit, blessés à quelques encablures du coup d’envoi du Mondial.