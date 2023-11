OM : une alliance entre l'Arabie saoudite et l'un des plus gros milliardaires du monde pour racheter le club ?

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Le week-end dernier, le journaliste de Canal+, David Berger, a confirmé que l'Olympique de Marseille pourrait bientôt être racheté par l'Arabie saoudite. Une confirmation que le journaliste de Team Football, Thibaud Vézirian, qui annonce la vente du club phocéen depuis maintenant plusieurs années, a commenté, annonçant qu'une alliance internationale entre l'Arabie saoudite et le milliardaire indien, Mukesh Ambani, pourrait intervenir dans cette vente.

Les dessous du consortium dévoilés !

"Donc, David Berger qui confirme mes infos, c’est le truc à retenir ! Les Saoudiens, c’est le truc à retenir, des Indiens aussi dans le deal, donc on parle de Mukesh Ambani, un des plus gros milliardaires du monde. Comme je vous l’ai dit, actionnaire à combien de pourcent de ce consortium… Qui en sponsoring ? Il y a plusieurs entités qui sont mêlées, et très clairement, les infos après France Bleu Provence qui annonçait l’arrivée en tant que manager général de Zinedine Zidane en cas de vente, et de Canal qui annonce que ça va être vendu plus vite que prévu (mais on en parle très très peu - sic) - tout se met en place vers le sauvetage d’un OM qui en a marre d’attendre ce changement d’ère et ce changement de direction", a-t-il confié.

