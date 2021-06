OM, LOSC - Mercato : un banni de Marseille entre Galtier et le Stade Rennais ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Passé par l'OM chez les jeunes, Pedro Brazao (18 ans), le jeune milieu de terrain portugais, appartient à Nice, qui l'a prêté à Lausanne cette saison. Et le joueur a tiré son épingle du jeu en Suisse, participant à 20 matches de Superleague.

Porto et Rennes sur Brazao (Nice)

Ses prestations ont même été remarquées. Selon Treize013, le FC Porto et le Stade Rennais s'intéresse au joueur, et Pablo Longoria aurait pris quelques renseignements lui aussi. Reste à connaître la position de Nice et de son très probable futur coach, Christophe Galtier...