OM – Mercato : incroyable rebondissement dans le dossier Amiri !

Ce matin, nous vous informions du dossier Nadiem Amiri à l'OM. Alors que le joueur, selon plusieurs médias, avait finalement décidé de ne pas rejoindre l'Angleterre (Leeds), mais de signer à Marseille.

Amiri veut aller à Leeds

Nouveau changement dans cet incroyable dossier puisque selon les informations de Kicker cette fois, le joueur du Bayer Leverkusen devrait bel et bien s'engager quatre ans avec le club anglais contre 7 millions d'euros. En cause ? La volonté de l'OM de recruter Joaquin Correa et de mettre le dossier Amiri en stand-by.

A suivre...

🚨 COUP DE TONNERRE dans le dossier Nadiem Amiri. ⚡️🥶



Selon @kicker, l’Allemand a bien accepté l’offre de Leeds et ne signera donc PAS à l’OM. ❌🇩🇪



L’intérêt du club phocéen pour Correa aurait refroidi le joueur de Leverkusen, pas enclin à attendre. pic.twitter.com/8GK9oFeACU — BeFootball (@_BeFootball) August 24, 2023

