OM - Mercato : pourquoi Marseille peut encore croire à un cador de Ligue 1

La rumeur est là. Presque logiquement, d'ailleurs, alors que le mercato estival va commencer à agiter le petit monde du football français et européen. Elle concerne le Stade de Reims, ou plutôt Arsenal, qui a prêté l'été dernier au club champenois l'attaquant Folarin Balogun. Résultat ? Un carton plein avec déjà 15 buts inscrits et un statut de meilleur buteur de L1.

Selon le Daily Mail, il y a quelques jours, de nombreux clubs sont déjà venus aux renseignements en vue de la prochaine saison. Pour savoir, bien entendu, si les Gunners comptent de nouveau prêter leur serial buteur. Parmi les clubs évoqués, l'OM. Possible.

Pourquoi pas si l'on se fie aux propos de l'ancien joueur olympien, Jean-Charles De Bono, consultant du site footballclubdemarseille. "Meilleur buteur du championnat de France, 15 buts avec Reims en plus. Ca veut dire qu’Arsenal le surveille avec grande attention. J’aurai bien aimé qu’il vienne à l’OM. En plus je l’avais cité en début d’année mais aujourd’hui je pense que c’est impossible. A part si le joueur a une vraie envie de rester en France et de venir à l’OM. Ca dépendra aussi d’Arsenal. Je pense que l’OM a une autre image vis à vis des joueurs.. L’OM a été critiqué pendant des années, par rapport à son image, ses résultats, ses problèmes externes au club. Aujourd’hui l’OM donne une image totalement différente. Les joueurs ont plus envie de venir, à part Moffi qui a tout fait pour ne pas venir. Aujourd’hui les joueurs s’ils veulent passer un cap, ils faut qu’ils passent par l’OM. Parce que c’est le club qui a quelque chose en plus que d’autres clubs français, entre le stade, l’ambition du club, les dirigeants qui sont plus exigeants qu’avant."

A suivre.